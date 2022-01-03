Міноборони Росії збирається провести підготовку екіпажів винищувачів в окупованому Криму

Міністерство оборони Росії повідомило про намір провести підготовку екіпажів палубних винищувачів Су-33 та МіГ-29К Північного флоту на території окпованого Криму.

Як йдеться в повідомленні російського відомства, льотчики пройдуть підготовку на наземному інженерно-технічному авіаційному комплексі, що імітує польотну палубу важкого авіаносця «Адмірал Кузнєцов».

Як заявили в Міноборони Росії, минулого року такі тренування проходили в серпні-жовтні. Тоді посадку на палубу відпрацьовували льотчики двох авіаполків – загалом до посадок на палубу підготували 10 льотчиків, заявило російське Міноборони.

Напередодні нового року Росія анонсувала створення двох нових військових полігонів, які з’являться у 2022 році – один із них буде розміщено в окупованому Криму.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема системи протиповітряної оборони. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.