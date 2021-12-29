Росія влаштувала в окупованому Криму чергові військові навчання

Росія влаштувала на території окупованого Криму чергові військові навчання – російські підрозділи зв’язку та радіоелектронної боротьби Чорноморського флоту Росії провели «двостороннє навчання щодо протиборства один одному в польових умовах», повідомила пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії.

«Під час навчання військовослужбовці розгорнули польовий вузол зв’язку та мережі широкосмугового бездротового доступу для організації стійких каналів зв’язку між підрозділами та командуванням», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що всього у навчанні взяли участь понад 500 військовослужбовців флоту, були залучені близько 50 одиниць озброєння та військової техніки.

Раніше у Міноборони Росії повідомили про відведення частини військ від кордону з Україною. Йдеться про формування, що входять до Південного військового округу Росії.

Генасамблея ООН торік ухвалила резолюцію, яка закликає Росію припинити мілітаризацію Криму та вивести звідти свої війська. Спікер МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання та розміщувати у Криму військові об’єкти».