Народ України унеможливить будь-який сценарій захоплення – Загороднюк

Народ України здатний «згенерувати таку кількість підтримки всередині країни, яка практично унеможливить будь-який успішний сценарій із її захоплення», заявив в ефірі «Суботнього інтерв’ю», колишній міністр оборони, голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк.

«Ми захищаємо свою країну. Ми розуміємо, що ми маємо справу з екзистенційною загрозою для України, загрозою для її існування. Тому ми тверезо оцінюємо ситуацію. Ми впевнені, що в нас є спроможності зробити перебування будь-якого окупанта на нашій землі абсолютним пеклом, зробити так, щоб вже ніхто й ніколи не захотів сюди заходити», – вважає безпековий аналітик.

Андрій Загороднюк нагадав, що всі соціологічні дослідження показують, що більшість громадян України «не мислять, не бачать себе під Російською Федерацією».

«Величезна кількість людей готові брати зброю в руки, або якимось іншим чином допомагати армії чи руху опору і територіальній обороні, щоб витримати Україну. Тобто їх абсолютно тут не чекає швидка переможна війна, а тому й логічної причини починати війну для них немає», – сказав колишній міністр оборони.

Також, аналітик висловив впевненість у готовності Збройних сил України дати відсіч агресору.

«Психологічний стан ЗСУ абсолютно нормальний. Вони готові до захисту країни. Тут не треба навіть і думати про інше», – стверджує Загороднюк.

Водночас, міністр оборони України у 2019-2020 роках наголосив, що є проблеми у спроможностях оборони, які необхідно вирішити. А саме, протиповітряна оборона, тактична авіація і корабельний склад ВМС.

Росія сконцентрувала понад 100 тисяч військ та наступальне озброєння поблизу кордонів України. У хоч Кремль заперечує, що готує нове вторгнення в Україну, президент Росії Володимир вимагає від Заходу «нерозширення НАТО на Схід», і відмову від євроатлантичних перспектив для України.

Путін хоче прямих переговорів зі США щодо НАТО і безпекової ситуації в Європі. У Білому домі заявили, що будь-які переговори можуть розпочатися лише після деескалації і відведення військ від кордонів України, а також, що вони не можуть відбуватися без участі європейських партнерів і України.