У Білому домі відповіли Путіну: у разі нової агресії проти України станеться те, чого боїтеся

Високопосадовець адміністрації Джо Байдена прокоментував сьогоднішні заяви Володимира Путіна. Подробиці повідомляє «Голос Америки».

Якщо Росія продовжить агресивні дії проти України, Сполучені Штати та їх союзники готові застосувати проти Москви найрішучіші заходи, внаслідок чого російській економіці буде завдано серйозної шкоди, а Кремль отримає саме те, чого російське керівництво не бажає. А саме, НАТО наблизиться до кордонів Росії і посилиться у Східній Європі – сказав високопосадовець адміністрації Джо Байдена 23 грудня під час телеконференції з журналістами.

Або переговори

США продовжують уважно стежити за «пересуванням сил і розгортанням російських військ уздовж кордону з Україною», наголосив представник Білого дому. І попередив: «Очевидно, що якщо Росія продовжить робити те, що вона зараз робить, ми і наші союзники готові накласти [на Москву] серйозні санкції, які завдадуть шкоди російській економіці та принесуть [Кремлю] те, чого, за їхніми словами, вони не хочуть: розширення, а не скорочення присутності НАТО, наближення, а не віддалення [НАТО] від Росії».

Високопосадовець адміністрації Джо Байдена наголосив, що Москва вже отримала це послання від Заходу, проте США та союзники також ясно дали зрозуміти Росії про існування іншого шляху – спілкування дипломатичними каналами.

Тепер розвиток ситуації залежить від реакції Кремля, наголосили у Білому домі.

Якщо Росія обере цей шлях, то, за словами представника Білого дому, США будуть «готові розпочати дипломатичне спілкування вже на початку січня кількома каналами».

«Ми взяли до уваги побоювання, які Росія висловлювала як у приватному порядку, так і публічно, і хочемо повторити, що будь-який діалог повинен ґрунтуватися на взаємності, а це означає, що у нас є власні питання [до Росії]..., і будь-який діалог також має відбуватися у повній координації з нашими партнерами та союзниками», – наголосило джерело.

З чим має погодитися Росія?

У Білому домі вважають, що переговори повинні розпочатися з того, щоб Москва погодилася з «базовими основними принципами та документами з європейської безпеки»:

усі держави повинні поважати територіальну цілісність і суверенітет інших країн;

ніхто не може силою впливати на рішення країни щодо участі у міжнародних організаціях і блоках;

насильницька зміна кордонів держав є неприпустимою .

Вашингтон дав зрозуміти Москві, що «істотного прогресу на цих переговорах може бути досягнуто лише в умовах деескалації, а не ескалації» ситуації навколо України.

Незалежно від того, який шлях вибере російське керівництво, США і НАТО не планують робити переговори публічними, підкреслило джерело. Він заявив, що публічне озвучування претензій один до одного «не здається нам конструктивним».

«Ми не збираємося відповідати на всі пропозиції чи коментарі, які надходять, зокрема, від російського президента», – заявив представник Білого дому.

Про принцип «око за око»

Відповідаючи на питання про можливі наслідки, які очікують на Росію у разі агресії проти України, посадовець Білого дому ще раз наголосив, що дії Заходу не обмежуватимуться лише сферою економіки.

«Ми заявили, що збільшимо підтримку можливостей України захищати свою територію, а також заспокоїмо наших партнерів і союзників по НАТО» шляхом змін у конфігурації розгортання американських військовослужбовців у державах, що знаходяться на східному фланзі альянсу, заявив співрозмовник.

Збільшимо підтримку можливостей України захищати свою територію

Джерело відмовилося коментувати сьогоднішню заяву Путіна про американські ракети, розгорнуті в Україні та пояснювати, що саме мав на увазі російський президент – продаж Києву ракетних систем «Джавелін» або розгортання систем ПРО у Польщі та Румунії.

«Не проводитиму свого роду обмін репліками з президентом Путіним із цього приводу. І з погляду прояснення того, що він мав на увазі – це питання насправді краще поставити Кремлю, ніж нам. Я не збираюся обговорювати це публічно, ми обговоримо це приватно», – сказав представник Білого дому.

І повторив, що він не хоче озвучувати гіпотези щодо того, що Путін мав на увазі під «ракетами... на порозі нашого будинку», під час пресконференції у Москві 23 грудня.

«Я можу дуже легко перерахувати цілу низку провокаційних розгортань російських військ, наступальних систем... на кордонах... країн-союзників НАТО. Я не думаю, що принцип «око за око» є продуктивним», – сказав посадовець адміністрації президента США,

Він нагадав, що США, як і раніше, надають допомогу Україні у сфері оборони, і лише цього року Київ має отримати таку допомогу у сумі 450 млн доларів.

Україні передають зброю для захисту, а не нападу

За словами представника адміністрації президента США Джо Байдена, важливо пам'ятати, що системи, які були передані у розпорядження Києва, «не дозволяють Україні загрожувати Росії в якомусь значному сенсі... Вони підтримують здатність України захищатися від агресії, з якою вона стикається в режимі реального часу».

Джерело ще раз повторило, що, на думку Білого дому, російський президент поки що не ухвалив остаточного рішення щодо вторгнення в Україну. З огляду на те, що у створеній Путіним політичній системі «всі повноваження щодо прийняття рішень належать одній людині», питання про це потрібно адресувати не Білому дому, а Кремлю, додав представник адміністрації.

«Ми готуємось до будь-яких непередбачених обставин, виходячи із припущення, що це може статися», – наголосив високопосадовець Білого дому.