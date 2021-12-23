У Міноборони повідомили, скільки є часу у жінок, щоб стати на військовий облік

У Міністерстві оборони пояснили, коли і яким чином мають стати на військовий облік військовозобовʼязані українські жінки. Про це начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Валерій Куценко розповів 23 грудня на брифінгу, який транслювала агенція «УНН».

За його словами, впродовж 2022 року жінка, професія якої передбачає включення до числа військовозобовʼязаних, пише заяву до місцевого військкомату, надає копії та оригінал паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтв про одруження, народження дітей і закінчення навчання, довідки з роботи. Після цього військкомат вивчає документи, зокрема, довідку з місця роботи щодо того, чи входить професія до відповідного переліку. Після цього комісія ухвалює рішення, чи ставити жінку на військовий облік, і направляє її на медкомісію за місцем проживання.

Військовий обовʼязок стосується жінок віком від 18 до 60 років. Зараз на обліку вже є понад 10 тисяч жінок.

11 жовтня Міністерство оборони видало наказ №313, який перелічує понад 100 професій, споріднених із відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобовʼязує жінок цих професій стати на облік військовозобовʼязаних. Документ набрав чинності 17 грудня.