Росіян готують до війни з Україною. Чим переймаються мешканці Приазов’я?

Росія не припинила стягувати війська до кордону з Україною після розмови президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна на початку грудня. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, а головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нещодавно підтвердив, що «воєнно-стратегічна обстановка довкола України залишається напруженою». Ймовірність ескалації ситуації залишається, серед перших під удар може потрапити українське Приазов’я. Мешканці цього регіону з 2014 року живуть в очікуванні нового нападу з боку Росії, але з часом стали перейматися більш побутовими речами і хочуть чути більше позитивних новин, переконані представники місцевої влади. Про це вони розповіли в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

Російська дезінформація

Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»‎ Михайло Гончар зазначив, що існує загроза ескалації російсько-українського конфлікту та нового вторгнення. Вона зберігатиметься надалі і це видно з риторики, яку веде Росія, каже експерт. Зокрема, штучно створений інцидент 9 грудня, коли саме ФСБ Росії розповсюдила інформацію, що начебто український корабель «Донбас» «створює загрозу безпеці мореплавання» в Азовському морі‎.

Росіян готують до війни з Україною, причому Україна виступатиме «агресором». Поширюється дезінформація за принципом Геббельса

«Ми бачимо по різного роду висловлюванням, діям російської сторони, що, власне, вони працюють на розкручування гарячого сценарію, і події в Азовському морі 9 грудня були в тій категорії. Росіян готують до війни з Україною, причому Україна виступатиме «агресором». Поширюється дезінформація за принципом Геббельса: чим більша брехня, тим легше в неї повірять», – зазначив Михайло Гончар.

Переговори президентів США та Росії, а також реакція «Групи семи» лише призупинили російського президента Володимира Путіна, вважає експерт.

«Чому призупинили, тому що, попри такий широкий фронт («Група семи», ЄС та США – ред.), не вжито заходів превентивного характеру, як і раніше йдуть реактивні дії», – пояснив Гончар.

У нас є склад територіальної оборони. Є і Збройні сили України, розміщені на території нашої громади

Після інформації ФСБ про проходження українського військового корабля «Донбас» в безпосередній близькості від Керченської протоки командування ВМС України оприлюднило заяву, в якій зазначено, що Росія станом на 10 грудня перекрила 70% акваторії Азовського моря.

У відомстві уточнили, що росіяни розмістили навігаційні попередження про обмеження судноплавства у визначених районах начебто у зв’‎язку з проведенням артилерійських стрільб у районах поблизу Маріуполя, Бердянська та Генічеська. У командуванні ВМС України наголосили, що подібне перекриття районів відбувається систематично і перешкоджає вільному судноплавству в Азовському морі.

Підвищення тарифів вже турбує більше, ніж загрози нападу – Юрченко

Представники місцевої влади приазовського регіону запевняють, що готові до можливого нового наступу Росії. Зокрема, міський голова Генічеська Олександр Тулупов зазначив, що в місті є підрозділи територіальної оборони, які регулярно тренуються. Утім, загалом містяни покладаються на державу та її збройні сили.

В місті є достатня кількість військовослужбовців. Це ВМС, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, сили територіальної оборони

«У нас є склад територіальної оборони, вони проходять навчання два рази на рік. Але ж у нас є і Збройні сили України, розміщені на території нашої громади. Вони теж забезпечені державою, і ми допомагаємо, якщо потрібно. У нас тут є і прикордонна застава. У нас присутня достатня кількість військових для того, щоб на початковому етапі хоча б вислідити, що там відбувається», – сказав він.

Тулупов зазначив, що містяни вже втомилися вісім років жити в очікуванні нападу з боку Росії. Тож, «люди потребують позитивних новин та надії, що все під контролем».

У Бердянську, який розташований за 100 кілометрів від лінії фронту, людей більше хвилює підвищення тарифів на комунальні послуги, ніж ймовірний напад, зазначив виконувач обов’язків заступника міського голови Олексій Юрченко.

Впевнений, що у разі загрози бердянці зможуть оперативно згуртуватись та зробити все можливе для захисту міста та країни в цілому

«Ми завжди відчували певну напругу з цього приводу, але в місті є достатня кількість військовослужбовців. Це ВМС, Нацгвардія, Державна прикордонна служба, сили територіальної оборони. Зараз ніяких розпоряджень від керівництва держави стосовно підготовки до військових дій – допомоги в облаштуванні блокпостів тощо – не надходило. Особисто я маю велику надію, що ніякого наступу на нашу державу не буде. Водночас я впевнений, що у разі загрози бердянці зможуть оперативно згуртуватись та зробити все можливе для захисту міста та країни в цілому. Такий досвід у Бердянська вже є», – переконаний Юрченко.

Загрози з Криму лякають інвесторів

На Херсонщині люди відчувають загрозу нового вторгнення, зазначив заступник голови Херсонської ОДА Микола Якименко. За його словами, майже кожну родину зачепила війна. Тому регіон не може нормально розвиватися. Великі іноземні інвестори не ризикують вкладати туди свої гроші так, як це було до війни, зазначає посадовець. Враховуючи постійну загрозу з боку окупованого Криму, Херсонщина вже вісім років живе у бойовій готовності, додав він.

«До нас часто приїжджають іноземні делегації, з якими ми спілкуємось з приводу інвестицій. Адже основна безпекова складова – це постійне надходження іноземних інвестицій. Так, ситуація з ймовірним нападом Росії з боку Азовського моря трохи заважає. Великі інвестори побоюються заходити до Херсонщини. Але ми все одно знаходимо точки перетину. Звичайно, не так, як це було до війни, але ми працюємо над цим», – сказав заступник голови Херсонської ОДА.

Україна готова до будь-яких сценаріїв, і Херсонська область як прикордонна теж

Водночас, місцевий блогер та редактор видання «Херсон-Медіа» Владислав Гладкий каже, що інформація про нову загрозу вторгнення з боку Росії жодним чином суттєво не впливає на херсонців. Хоча люди розуміють, що Херсонщина – перша на шляху до вторгнення з боку Криму.

«Це як у казковій грі: хто перший злякається, хто перший заплющує очі, той і програв. Тому треба бути готовим до всього, але ставитися до цього спокійно. Україна готова до будь-яких сценаріїв, і Херсонська область як прикордонна теж. Це перший форпост на шляху або до Криму, або з Криму», – зазначає Гладкий.

Росія заперечує, що має плани нападу на Україну і висуває вимоги щодо недопущення потенційного членства України в НАТО та діяльності західного альянсу поблизу свого західного кордону.

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