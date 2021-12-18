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Укриття для цивільного населення: чи готові міста України до війни? (відео)

Укриття для цивільного населення: чи готові міста України до війни? (відео)
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Укриття для цивільного населення: чи готові міста України до війни? (відео)

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На тлі розмов про можливу масштабну атаку Росії проти України, міста активно готують сховища й місця укриття для цивільного населення. Ми проїхали трасою Е95 – майже з північного кордону України до Києва, щоб дослідити, чи є у жителів міст вздовж цього напрямку можливість укриття в разі бойових дій.

Де ховатися в разі бойових дій і, найголовніше, чи встигнуть люди забігти в укриття. Радіо Свобода проїхалися від Чернігова до Києва – деталі у відеорепортажі.

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