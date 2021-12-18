На тлі розмов про можливу масштабну атаку Росії проти України, міста активно готують сховища й місця укриття для цивільного населення. Ми проїхали трасою Е95 – майже з північного кордону України до Києва, щоб дослідити, чи є у жителів міст вздовж цього напрямку можливість укриття в разі бойових дій.