Голова президії «Ради із зовнішньої і оборонної політики», російський політолог Федір Лук’янов, якого вважають наближеним до кремлівських кіл, розшифрував наміри Москви і пояснив, чому так нагнітається ситуація перед ймовірною зустріччю президентів Байдена і Путіна. Думка автора відеоблогу не обов'язково відображає позицію Радіо Свобода.
У Росії лякають Україну війною і згадали про «фінляндизацію» (відеоблог)
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