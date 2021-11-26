Голова президії «Ради із зовнішньої і оборонної політики», російський політолог Федір Лук’янов, якого вважають наближеним до кремлівських кіл, розшифрував наміри Москви і пояснив, чому так нагнітається ситуація перед ймовірною зустріччю президентів Байдена і Путіна. Думка автора відеоблогу не обов'язково відображає позицію Радіо Свобода.