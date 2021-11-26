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У Росії лякають Україну війною і згадали про «фінляндизацію» (відеоблог)

У Росії лякають Україну війною і згадали про «фінляндизацію» (відеоблог)
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У Росії лякають Україну війною і згадали про «фінляндизацію» (відеоблог)

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Накопичення російських військ біля кордонів України, можливе вторгнення, широкомасштабна війна проти України... Про це розмірковує у своєму відеоблозі «Точка зору» політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.  

Голова президії «Ради із зовнішньої і оборонної політики», російський політолог Федір Лук’янов, якого вважають наближеним до кремлівських кіл, розшифрував наміри Москви і пояснив, чому так нагнітається ситуація перед ймовірною зустріччю президентів Байдена і Путіна. Думка автора відеоблогу не обов'язково відображає позицію Радіо Свобода.

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