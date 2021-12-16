Загроза наступу Росії: в Бердянську з січня розширять повноваження військових

Через загрозу нового наступу Росії на Україну в Бердянську з нового року планують розширити повноваження військових підрозділів, які дислокуються у місті, повідомив в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода виконувач обов'язків заступника міського голови, керуючий справами виконкому Бердянська Олексій Юрченко.

За його словами, місто розташоване близько до лінії фронту, тому «відчувається певна напруга».

«Бердянськ розташований за 100 кілометрів від лінії фронту, ми завжди відчували певну напругу з цього приводу, але в місті є достатня кількість військовослужбовців. Це Військово-морські сили Збройних сил України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, сили територіальної оборони. Їхні повноваження з січня 2022 року будуть більш розширені. Місто постійно співпрацює з військовими», – сказав Юрченко. Як саме будуть розширені повноваження – він не уточнив.

Водночас він зазначив, що розпоряджень вищого керівництва держави щодо підготовки міста до військових дій поки не надходило.

«Ніяких розпоряджень від керівництва держави стосовно підготовки до військових дій, допомоги в облаштуванні блокпостів не надходило. Особисто я маю велику надію, що ніякого наступу на нашу країну не буде. У той же час, я впевнений у разі будь-якої загрози бердянці зможуть оперативно згуртуватись і зможуть зробити все можливе для захисту міста Бердянська та країни в цілому. Такий досвід у Бердянська вже є», – додав Юрченко.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним. Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він (Путін) ніколи не бачив».