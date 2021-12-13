Джонсон у розмові з Путіним закликав зменшити напруження на кордоні з Україною

Прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликав зменшити напруження на кордоні з Україною. Про це йдеться у заяві на сайті уряду Британії.

Зокрема, Джонсон «висловив глибоку стурбованість Сполученого Королівства через нарощення російських військ на кордоні з Україною і знову підкреслив важливість роботи дипломатичними каналами для зменшення напруження і визначення довготривалих рішень».

Прем’єр Британії підкреслив відданість його країни територіальній цілісності і суверенітету України. Також Джонсон попередив, що будь-яка дестабілізаційна поведінка Росії стане стратегічною помилкою і призведе до суттєвих наслідків.

Голова британського уряду визнав важливість діалогу стосовно міжнародної і регіональної безпеки. Водночас повідомляється, що Джонсон і Путін погодились з необхідністю усім сторонам дотримуватися положень Мінського протоколу.

На сайті Кремля про розмову вказано, що «як і інші західні лідери, Боріс Джонсон висловив занепокоєння щодо нібито масштабних пересувань російських військ біля українських кордонів».

У канцелярії Путіна кажуть, що він навів «приклади деструктивної лінії Києва щодо зриву Мінських угод».

«Вказано також, що українська влада цілеспрямовано загострює обстановку на лінії зіткнення, використовують у зоні конфлікту заборонені мінським «Комплексом заходів» важкі озброєння та ударні безпілотники. Звернено увагу і на політику дискримінації російськомовного населення, що проводиться Україною. Підкреслено, що це відбувається на тлі активного військового «освоєння» території України країнами НАТО, що створює пряму загрозу безпеці Росії», – йдеться в повідомленні на сайті Кремля.

Російська сторона повідомляє, що Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори «з метою напрацювання чітких міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, загрозливих для озброєнь».

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну.