Путін-Байден: результати переговорів для України

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Про те, як відбулась зустріч та які її наслідки для України, говоримо сьогодні у програмі Свобода Live.

Це була друга зустріч віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні цього року.

У Білому домі напередодні повідомили, що після розмови з Путіним Джо Байден зателефонує президентові України Володимиру Зеленському 9 грудня.

Увечері 6 грудня Зеленський розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.