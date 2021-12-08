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Путін-Байден: результати переговорів для України

Фотоколаж (справа наліво): Джо Байден, Володимир Зеленський та Володимир Путін

Президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін близько двох годин розмовляли по відеозвʼязку 7 грудня. Про те, як відбулась зустріч та які її наслідки для України, говоримо сьогодні у програмі Свобода Live.

Це була друга зустріч віч-на-віч між двома лідерами після того, як Байден став президентом у січні цього року.

У Білому домі напередодні повідомили, що після розмови з Путіним Джо Байден зателефонує президентові України Володимиру Зеленському 9 грудня.

Увечері 6 грудня Зеленський розмовляв із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

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