«Група семи»: агресія Росії проти України матиме «серйозні наслідки»

«У Росії не повинно бути сумнівів у тому, що нова військова агресія проти України матиме серйозні наслідки та високу ціну» – такі слова містяться в заяві, ухваленій за підсумками дводенної зустрічі міністрів закордонних справ держав «Групи семи»(G7) у британському Ліверпулі.

У «Групу семи» входять найбільші індустріально розвинені демократичні країни – США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Канада та Японія. Росія брала участь у роботі групи до окупації Криму у 2014 році.

Глави МЗС країн G7, крім загального комюніке про підсумки зустрічі, ухвалили окрему заяву «Про Росію та Україну». Вона містить засудження нарощування угруповання російських збройних сил біля кордонів з Україною, а також агресивної риторики стосовно Української держави.

Документ також містить заклик до зниження напруженості та переговорів по дипломатичних каналах. Також згадано телефонну розмову президентів США і Росії 7 грудня, відзначено зусилля Німеччини та Франції у «нормандському форматі» та міститься заклик втілити в життя Мінські угоди про мирне врегулювання конфлікту на сході України.

«Будь-яке використання сили для зміни кордонів категорично заборонено міжнародним правом», – йдеться у документі.

США та країни Заходу вважають, що Росія може готувати напад на Україну і тому зосередила поблизу кордонів з Україною приблизно 100 тисяч своїх військовослужбовців.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з керівником Росії Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що попередив Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції, «яких він (Путін) ніколи не бачив».