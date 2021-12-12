Зеленський подякував Сухопутним військам ЗСУ за «гідну відсіч російському агресору на Сході України»

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців та ветеранів Сухопутних військ Збройних сил України з нагоди їхнього професійного свята, яке відзначається в Україні щорічно 12 грудня.

Текст привітання розміщений на сайті Офісу президента.

«Шановні воїни Сухопутних військ! Дорогі ветерани! Вітаю вас із професійним святом – Днем Сухопутних військ України», – йдеться у привітанні Зеленського.

Він зазначив, шо «це свято мужніх та відданих своїй справі воїнів, які у складних умовах сучасної війни, вдень і вночі, у мороз і спеку, під ворожим вогнем і обстрілами здатні злагоджено вирішувати важкі завдання, забезпечуючи надійну оборону нашої держави, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності».

Президент додав, що Сухопутні війська – це найчисельніший і найпотужніший вид національного війська, які «завжди відігравали вирішальну роль на полі бою, доводячи своєю звитягою, стійкістю та умілими діями, що не існує сили, здатної здолати їх волю до перемоги».

«І сьогодні, у день свого професійного свята, військовослужбовці Сухопутних військ продовжують стійко і впевнено утримувати займані бойові позиції та рубежі, даючи гідну відсіч російському агресору на Сході України», – зазначив Зеленський.

Президент подякував військовослужбовцям та ветеранам Сухопутних військ Збройних сил України за самовіддане виконання службового обов’язку, відвагу, героїзм та вагомий внесок у загальну справу оборони України.

Також зі святом привітав українських військовослужбовців командувач Операції об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Текст його привітання розміщений на сторінці ООС у фейсбуці.

День Сухопутних військ України відзначається щорічно 12 грудня.

Свято встановлено, згідно з Указом президента України «Про День Сухопутних військ України» від 18 жовтня 1997 року.