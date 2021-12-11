Від того чи Захід захистить Україну залежить чи нападе Китай на Тайвань: Фукуяма

Можливість нового вторгнення Росії в Україну та якою має бути реакція Заходу, на цей виклик, а також можливі наслідки для усього світу обговорювали у Стенфордському університеті на конференції «Демократія в Україні – 30 років після розпаду СРСР». Головні тези виступів учасників повідомляє «Голос Америки».

Френсіс Фукуяма (Francis Fukuyama, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University)старший науковий співробітник Інституту міжнародних досліджень Фрімана Споглі Стенфордського університету:

Іноді чуєш: мовляв, США – теж вводили війська на території інших країн. Так, США направляли військових до інших країн, але ніколи це не відбувалося з метою анексії чужої території.

Із 1945 року у світі існує досить жорстка норма проти використання великими державами військової сили з метою збільшення своєї території. Ця норма зберігалася до 2014 року, коли Путін захопив Крим, а потім опинився і на Донбасі.

Я хотів би, щоб це було неправдою, але я думаю, що ми рухаємося у світ, у якому відкрите використання військової сили буде набагато ймовірнішим. І наступною серйозною проблемою може стати агресія Китаю проти Тайваню – з метою його захоплення.

Україна та Тайвань пов'язані. Тому китайці дуже уважно стежать за тим, як західний світ відреагує на агресію Росії проти України.

У статті, яку він опублікував кілька місяців тому, Путін відмовив Україні в національній ідентичності, яка відрізняється від російської.

Хочу наголосити: національна ідентичність – це не те, що дається спочатку і визначається біологією. Націоналісти вважають, що вона пов'язана із етнічною приналежністю, але це не так.

Національна ідентичність – соціально сконструйована, вона формується суспільством, яке думає про свою власну історію та наративи. Саме розвинена демократія розглядається сьогодні як найважливіша складова національної ідентичності».

Навпаки, ідентичність, яку бачить Путін, невід'ємна від домінування над сусідами. Путін вважає, що російський народ вірить у централізований уряд, у традиційну культуру та вірить у те, що саме він захищає світ від зараження західним лібералізмом, поп-культурою тощо.

Україна довела: можна бути слов'янським народом і при цьому ґрунтувати свою ідентичність на демократії, користуватися рідною мовою, радіти своїм народним звичаям, традиціями, але тиранічний уряд не є для українців частиною їхньої ідентичності.

Стівен Пайфер,(Steven Pifer, William J. Perry, Center for International Security and Cooperation, Stanford University) колишній посол США в Україні, науковий співробітник Центру міжнародної безпеки та співробітництва Вільяма Перрі у Стенфордському університеті:

Ключовим фактором демократії є зміна влади через чесні вибори.

З моменту відновлення незалежності у 1991 році в Україні відбулося шість президентських виборів. На цих шести виборах чинний президент чотири рази балотувався на переобрання та тричі програв. Такого рекорду немає більше ніде на пострадянському просторі, за винятком країн Балтії.

Кетрін Стоунер, (Kathryn Stoner, Mosbacher Director of the Center on Democracy, Development and the Rule of Law, Stanford University) директорка Центру демократії, розвитку та права Стенфордського університету:

Якщо в Росії громадянське суспільство повністю підпорядковане державі, то Україна розвивалася не так. Я не впевнена, звідки це з'явилося в Україні, але це не 30-річний проєкт! Швидше, це був 130-річний шлях України.

Сергій Плохий, (Serhiy Plokhiy, Harvard University) професор історії Гарвардського університету:

30-35 років тому ми не сумнівалися, що в регіоні буде краще з точки зору демократії без Радянського Союзу. Отже, сьогодні ми маємо одну з найпрекрасніших і найяскравіших демократій на пострадянському просторі. Сусідня Білорусь у 1991 році у деяких відносинах навіть випереджала Україну з погляду просування до демократії. І той відхід від демократії, який там стався потім, ще зовсім не вивчений.

За оцінками розвідки США, Росія може до кінця січня збільшити кількість своїх військових до 175 тисяч. Це одне з найбільших пересувань російських військ у напрямку України за останні роки, окрім регулярно запланованих і оголошених навчань, і одна з подій, яка 7 грудня стала приводом для відеодзвінка між президентом США Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним.



Компанія Maxar Technologies, що займається супутниковою зйомкою, опублікувала фотографії, де видно нарощування російських військ. Повідомляється, що Maxar забезпечує 90 відсотків бази геопросторової розвідки, яка використовується урядом США.