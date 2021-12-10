Зеленський: Байден сказав, що Росія не продовжуватиме ескалацію

Президент України Володимир Зеленський отримав від президента США Джозефа Байдена повідомлення, що Російська Федерація не продовжуватиме ескалацію проти України. Про це Зеленський сказав в інтервʼю телеканалові «1+1» увечері 10 грудня.

«Месидж, який я отримав від президента США, що Росія запевнила Сполучені Штати Америки й увесь світ, що вона не має наміру продовжувати ескалацію щодо територій нашої незалежної держави», – відзначив Зеленський.

Він додав, що у розмові з президентом США не йшлося про компроміси. «Ми говорили про те, що у нас може з’явитися завдяки США ще один майданчик перемовин з Росією», – вказав Зеленський, але не конкретизував, про що саме йдеться.

7 грудня відбулася відеокоференція президентів США та Росії. Головною темою порядку денного стала ситуація навколо України. Джо Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу концентрації російських військ поблизу українських кордонів і попередив Путіна про «сильні економічні та інші заходи» у разі розгортання нової атаки проти Україні.

Після розмови з Путіним Байден провів переговори з лідерами Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

9 грудня, через 49 годин після діалогу з Путіним Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили врегулювання на Донбасі та реформи в Україні.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах.