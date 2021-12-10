Росія вимагає від НАТО відкликати рішення саміту в Бухаресті про можливість членства України

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати рішення 2008 року, яке передбачає можливість майбутнього членства в альянсі України та Грузії. Ця позиція викладена у заяві Міністерства закордонних справ Росії, оприлюдненому 10 грудня.

«У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що «Україна та Грузія стануть членами НАТО», як таке, що суперечить зобовʼязанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ – «не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших. Усі ці документи були підписані найвищими керівниками держав-учасниць ОБСЄ, включно зі всіма країнами НАТО», – йдеться у заяві.

Москва повторила своє твердження, нібито ще керівництво СРСР отримувало гарантії, що Північноатлантичний альянс розширюватиметься на схід.

Кремль наполягає на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь, які «створюють загрозу Російській Федерації, на території сусідніх із нею країн, що як входять, так і не входять до Північноатлантичного альянсу». Також Москва вимагає відведення районів оперативних навчань на узгоджену відстань від лінії зіткнення Росія – НАТО; погодження граничної дистанції зближення бойових кораблів та літаків для запобігання небезпечній військовій діяльності; відновлення регулярного діалогу між оборонними відомствами по лінії Росія – США та Росія – НАТО.

НАТО, США та інші країни Північноатлантичного альянсу ще не реагували на цю заяву російського зовнішньополітичного відомства.

У коментарях після розмови з Байденом російський лідер Володимир Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – заявив російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах щодо намірів Росії.

У жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.

Столтенберґ укотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема, Росія.