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Кулеба звернувся до країн Заходу: «Не продавайте Україну»

Міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Україна Дмитро Кулеба вважає, що країни Заходу мають відповісти Росії силою, а не примиренням. Про це очільник зовнішньополітичного відомства написав 10 грудня в американському виданні Foreign Affairs, закликавши світову спільноту підтримати Україну в її боротьбі за суверенітет.

Кулеба вважає, що США та їхні європейські союзники мають говорити з Путіним, щоб «виграти час і зміцнити Україну до такої міри, що у Росії просто не буде можливого військового варіанту для вторгнення». «Тоді можна буде досягти справедливого мирного врегулювання на Донбасі і нарешті привести Україну до ЄС і НАТО», – наголошує український міністр.

Він наполягає, що «в довгостроковій перспективі український народ не матиме іншого шляху».

«Ми не відмовимося від цього курсу, незалежно від того, з яким тиском ми стикаємося з боку Росії – або з боку наших партнерів із США чи Європи. Коли я чую, як деякі західні коментатори кажуть, що близькість НАТО є чутливим питанням для Путіна, у мене є лише одне запитання: чи не чутливі життя та майбутнє 44 мільйонів українців?» – так свою статтю завершує міністр закордонних справ України.

Дмитро Кулеба про те, чи можуть бути якісь домовленості між Байденом та Путіним не на користь України
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Дмитро Кулеба про те, чи можуть бути якісь домовленості між Байденом та Путіним не на користь України

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Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує прагнення України стати членом НАТО, підтвердила на брифінгу у Вашингтоні 9 грудня речниця Білого дому Джен Псакі.

У коментарях після розмови з Байденом російський лідер Володимир Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – заявив російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах щодо намірів Росії.

У жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.

Столтенберґ укотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема, Росія.

Більшість українців хочуть вступу України до НАТО (інфографіка)
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