Білий дім: США підтримують прагнення України до НАТО

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримує прагнення України стати членом НАТО, підтвердила на брифінгу у Вашингтоні 9 грудня речниця Білого дому Джен Псакі.

«Месидж президента (Байдена) є чітким: він, звісно, підтримує прагнення України, так само як підтримує прагнення багатьох країн приєднатися до безпекових альянсів по всьому світу», – наголосила Джен Псакі, водночас нагадавши про вимоги, які потрібно виконати для членства в альянсі.

У коментарях після розмови з Байденом російський лідер Володимир Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – заявив російський президент.

Десятки тисяч російських військових розгорнуті нині в регіонах поблизу кордону з Україною, що насторожило як Київ, так і офіційних осіб у Європі та Сполучених Штатах щодо намірів Росії.

У жовтні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня.

Столтенберґ вкотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема Росія.