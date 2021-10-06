Столтенберґ про вступ України і Грузії в НАТО: «це не станеться завтра, але вони приєднаються»

Україна і Грузія вступлять до НАТО, але це не питання завтрашнього дня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час виступу на заході, організованому Інститутом Брукінґса і Джорджтаунським університетом.

«Не можу сказати, коли це буде. Я думаю, очевидно, що це не станеться завтра, але вони приєднаються. Тому моє послання союзникам із НАТО, і це те, про що ми говорили вчора з президентом США Джо Байденом: нам потрібно нарощувати зусилля і робити більше для цих країн», – сказав Столтенберґ 5 жовтня.

За словами генсекретаря Альянсу, Україні і Грузії треба надавати підтримку, допомагати запроваджувати реформи і вибудовувати інститути у сфері безпеки й оборони, боротися з корупцією.

Столтенберґ вкотре наголосив, що це право кожної країни визначати своє майбутнє, і на рішення України й Грузії вступити до НАТО не повинна впливати якась іще країна, зокрема Росія.

Минулого місяця в інтерв’ю Радіо Свобода головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний заявив, що Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.

Раніше в українській армії повідомили, що вже 300 стандартів Альянсу втілено. За словами Залужного, йдеться про стандарти «в питаннях управління, в питаннях планування, в питаннях підготовки».

На саміті Північноатлантичного союзу в червні було знову підтверджено, що Україна зможе отримати план дій щодо членства в НАТО і стати членом, здійснивши необхідні реформи.

А президент США Джо Байден після того саміту також підтвердив, що в разі здійснення цих реформ, у першу чергу в галузі боротьби з корупцією, вступові України не завадить і нинішня окупація частин її території Росією.

НАТО і Байден також вкотре підтвердили, що Росія не має права вето з цього питання, і щодо можливого вступу України в НАТО будуть вирішувати самі країни-члени цього союзу.

Росія ж продовжує твердити, що для неї ймовірний вступ України до НАТО був би «червоною лінією», перетину якої вона не потерпить.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.