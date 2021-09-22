США: Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Про це повідомили в Офісі президента України.

«Глава держави подякував Генеральному секретарю за незмінну підтримку України з боку НАТО, відзначивши важливість участі представника Альянсу в саміті Кримської платформи в серпні цього року в Києві», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ОПУ, Зеленський також попросив Столтенберґа сприяти звільненню 450 українців, яких незаконного утримують на непідконтрольних Києву територіях та в Росії.

Під час зустрічі президент заявив, що «Україна практично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу».

«Наш курс на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у сфері національної безпеки й оборони», – зазначив Зеленський.

В ОПУ заявили, що Зеленський поінформував Столтенберґа про перебіг виконання Києвом програм в рамках співробітництва з НАТО, а також висловив сподівання, що члени НАТО визначаться з критеріями та вимогами, які дадуть Україні змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Північноатлантичним альянсом.

Серед інших тем обговорення була взаємодія з НАТО в ролі партнера з розширеними можливостями, а також безпекова ситуація в Чорноморському регіоні.

Зеленський відвідує США з робочим візитом для участі у Генеральній асамблеї ООН.