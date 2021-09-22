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США: Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО

Під час зустрічі президент заявив, що «Україна практично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу»

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до США зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом. Про це повідомили в Офісі президента України.

«Глава держави подякував Генеральному секретарю за незмінну підтримку України з боку НАТО, відзначивши важливість участі представника Альянсу в саміті Кримської платформи в серпні цього року в Києві», – мовиться у повідомленні.

Як зазначили в ОПУ, Зеленський також попросив Столтенберґа сприяти звільненню 450 українців, яких незаконного утримують на непідконтрольних Києву територіях та в Росії.

Під час зустрічі президент заявив, що «Україна практично завершила формування нової цілісної системи національної безпеки, яка повністю побудована на стандартах країн Альянсу».

«Наш курс на членство в НАТО, принципи й стандарти Альянсу лежать в основі всіх керівних документів у сфері національної безпеки й оборони», – зазначив Зеленський.

В ОПУ заявили, що Зеленський поінформував Столтенберґа про перебіг виконання Києвом програм в рамках співробітництва з НАТО, а також висловив сподівання, що члени НАТО визначаться з критеріями та вимогами, які дадуть Україні змогу перейти до наступного етапу інтеграції з Північноатлантичним альянсом.

Серед інших тем обговорення була взаємодія з НАТО в ролі партнера з розширеними можливостями, а також безпекова ситуація в Чорноморському регіоні.

Зеленський відвідує США з робочим візитом для участі у Генеральній асамблеї ООН.

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