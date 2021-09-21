Війна з Росією не десь далеко – латвійська експертка місії на Донбасі

Дар'я Головко

Перемир'я існує тільки на папері – але за кількасот метрів від лінії розмежування мовлять українські телеканали, а українська армія стала сильнішою – про це розповідають члени Міжнародної моніторингової місії, яка вдев'яте попрацювала на сході України на запрошення благодійного фонду «Восток SOS». Експерти з Чехії, Німеччини та Латвії протягом тижня відвідали населені пункти вздовж усієї лінії фронту, де останнім часом інтенсифікувалися обстріли. Ось що вони там побачили.

Міжнародні експерти чули обстріли і вибухи кожного дня – і за звуками було зрозміло, що це, серед іншого, і важке озброєння.

Агресія Росії – це не абстрактне явище, це реальні події з реальною зброєю, травмами, з втратами людських життів

«Перше, що в якомусь сенсі вразило і шокувало мене, – це те, що війна і агресія Росії – це не абстрактне явище, не там десь далеко, де це нікого не стосується, – каже експертка з Латвії Евія Дятковіца. – Це цілком реальні події, з реальною зброєю, з травмами, з втратами людських життів. Реальність подій багато країн на заході не розуміють, вони цього не відчувають і не асоціюють з собою. Це, напевно, навіть неможливо відчути, поки ти сам не приїжджаєш туди, не бачиш своїми очима те, що відбувається».

Евія Дятковіца розповіла, що команда була в Трьохізбенці, Верхньоторецькому і Золотому, коли по їхніх околицях безпосередньо велися обстріли.

«Ми зрозуміли, що перемир'я порушується, в тому числі, і з точки зору забороненої Мінськими домовленостями зброї, яка використовується. Ми можемо припустити, що використовувалося не тільки стрілецьку, але і важку зброю, десь навколо нас, де ми самі проходили», – відзначила Евія Дятковіца.

Старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» в Празі Давід Стулік на Донбасі вперше з 2019 року, й він усе-таки побачив тут позитивні зворушення.

Військові ведуть себе дуже професійно

«Мене приємно здивував факт, що дідусь за пару сотень метрів від лінії розмежування має доступ до українських телеканалів, і він їх дивиться, – розповідає він. – Наступний позитивний пункт – це українська армія. Я бачив те, що було тоді, у 2014-2015 роках. Дійсно, в Україні є зараз сучасна професійна армія, яка стає більше і більше схожа на армію НАТО. Діють, наприклад, підрозділи СІМІС, які є частиною стандартів НАТО. Військові ведуть себе дуже професійно».

Давід Стулік каже, що серед місцевих зустрічав і тих, хто вважає життя в Україні кращим, і тих, хто досі вірить у російську пропаганду про те, що українська армія обстрілює власні позиції.

Люди, які постраждали після обстрілів, розповідали про те, що до них відмовилася приїжджати швидка

«Поруч із лінією розмежування ми зустрічали різні проблеми, пов’язані з комплексом соціально-економічних питань. Це така річ, яку Україні треба вирішити, – розповідає ще один експерт із Чехії Міхал Лебдуска – Наприклад, люди, які постраждали після обстрілів, розповідали про те, що до них відмовилася приїжджати швидка».

Міхал Лебдуска зазначив, що інфраструктура в зоні ООС покращується, але робиться це запізно.

«Наприклад, на КПВВ «Станиця Луганська» зараз будується сучасний пункт контролю. Питання, чому в 2021 році, а не раніше, – запитує він. – Також в багатьох населених пунктах немає постачання газу та води. Із відсутністю світла ми стикнулися в Опитному, де з 2014 року не було світла, і його підключили лише в 2021 році». Лебдуска зауважив, що багато речей у регіоні роблять міжнародні донори та фінансують інші країни: «Немає інформації про те, що зробила Україна».

Але на роль західних держав у врегулюванні есперти також звертають увагу. «Мені б хотілося, щоб у нас в Німеччині звернули ще більшу увагу на цей регіон, – коментує монітор з Німеччини Тім Бозе. – Зараз у нас будуть вибори. Перед новим урядом буде великий виклик – реагувати адекватно на те, що відбувається».

Виконавчий директор «Восток SOS» Костянтин Рєуцький зауважує, що тактика російських гібридних сил останнім часом змінилась: частіше обстріли спрямовані на тилові населені пункти, тоді як останні роки удари були переважно по позиціях.

«Наш попередній висновок такий, що перемир'я фактично існує тільки на папері. Після нетривалого затишшя на початку літа обстріли поновилися, їхня кількість та інтенсивність щодня зростає. Змінилася й тактика з боку російських проксі. Якщо три попередніх роки обстріли були локалізовані передовими військовими позиціями, то зараз ми спостерігаємо, як російські проксі обстрілюють об'єкти глибоко в тилу української армії. Так, це здебільшого військові об’єкти, але це не вогневі позиції української армії, це розташування підрозділів та командні пункти української армії. Іноді за 5-7 або навіть 10 кілометрів від лінії фронту», – констатує Реуцький.

Радіо Донбас.Реалії розповідало, що протягом літа в зоні ООС спостерігалась тенденція до збільшення жертв серед цивільних. Найбільш трагічний випадок стався у Новоселівці Другій, де в серпні був убитий осколком літній місцевий просто у себе на городі.

Минулого тижня під обстріл вперше за 5 років потрапило Щастя Луганської області. Там був поранений голова військово-цивільної адміністрації, осколки посікли гуртожиток і цивільне авто.

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