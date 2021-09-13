«Привыкли к миру, теперь в шоке от обстрелов»: почему обострился Донбасс

На Донбассе стало больше стрельбы и больше жертв: за выходные Украина потеряла троих бойцов убитыми, а за всю прошлую неделю – семнадцать раненными. Также участились обстрелы гражданской инфраструктуры. Это обострение произошло на фоне заявлений украинских политиков о полномасштабной войне с Россией и о возможности отвоевать Донецк и Луганск. Почему на Донбассе стали чаще стрелять?

Жители поселка Трехизбенка в Луганской области уже отвыкли от стрельбы и привыкли к тишине. Артиллерийский обстрел, которому гибридные силы России подвергли мирных жителей поселка 8 сентября, поверг людей в состояние шока. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Артем Ярошенко, начальник гуманитарного центра «Пролиска - Счастье».

Очень сильно пострадало жилье граждан

«Часть снарядов прилетела в район домов, один снаряд попал прямо в подъезд жилого дома. Из-за этих попаданий и в пятиэтажном доме, и в двухэтажном доме в квартирах повыбивало окна. А там, где было прямое попадание в подъезд, – подъезд пострадал, двери выбило взрывом. Очень сильно пострадало жилье граждан», – описывает последствия обстрела Артем Ярошенко. По его словам, с жильцами разбитых домов работает психолог «Пролиски», людям дали несколько видов пленки, чтобы можно было хотя бы на время заделать дыры в окнах.

По информации Луганской областной ВГА, окраины Трехизбенки обстреляли из артиллерии калибром 120 и 122 мм. Из 30 снарядов 5 попали в пятиэтажку, остальные повредили соседнюю двухэтажку и частные дома.

Стреляют по военным и гражданским

На прошлой неделе, с 6 по 12 сентября, объединенные силы потеряли троих человек убитыми, 17 человек раненными. Еще шестеро были контужены и один военный получил боевую травму.

Участились обстрелы мирных населенных пунктов.

8 сентября из артиллерии калибра 122 мм гибридные силы России обстреляли село Кряковка Луганской области. Повреждены частный дом и автомобиль.

9 сентября обстреляли пгт. Верхнеторецкое из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии калибра 122 мм. Повреждены строения дачного кооператива «Дружба».

11 сентября гибридные силы России из района Докучаевска обстреляли из артиллерии 122 калибра село Новогнатовка Донецкой области. Поврежден частный дом.

13 сентября в 10-й горно штурмовой бригаде сообщили про 17 снарядов, которые гибридные силы России выпустили по направлению Нью-Йорка.

А пользователи группы «Торецк – мой любимый город» пишут о звуках обстрелов с самого утра:

– Это твари, половина школьников дома пооставались, - пишет жительница Торецка.

– В школе хоть бомбоубежище есть. А что дома? - отвечает пользовательница соцсети.

– Так до нее (до школы - ред.) еще добраться нужно. А когда стреляют - страшно. Я бы своего ребенка не пустила, - рассуждает еще одна жительница прифронтового города.

Политики заговорили о полномасштабной войне

9 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1» признал, что на фронте обострение, и сказал, что украинская армия готова освободить оккупированные территории Донбасса.

Наша армия может выполнить любую задачу... взять Донецк и Луганск

«Наша армия может выполнить любую задачу. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, – ни одна страна мира не могла выполнить, потому что наши армейцы, наши ребята, наши офицеры выполняют такие задачи, что сегодня, если верховный главнокомандующий отдаст команду взять Донецк и Луганск, - они могут сделать. Но, что делать с теми десятками, сотнями, тысячами людей, которые при этом могут погибнуть», – сказал Данилов.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с Россией возможна полноценная война.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывание Зеленского апокалиптичным и добавил, что в Кремле такие слова восприняли с сожалением.

Эскалация связана с учениями на границе - ООС

Последняя неделя на фронте была непростой. Возросло количество обстрелов и увеличился калибр вооружений: нарушая мирные договоренности, гибридные силы России используют боеприпасы 120 и 122 калибра. Об этом Радио Донбасс.Реалии рассказал Ярослав Мельничук, начальник пресс-службы объединенного командного пункта ООС. Мельничук предполагает, что эскалация на фронте связана с российско-белорусскими учениями «Запад-2021» возле границ Украины. Ведь в этих учениях, по мнению военного, могут участвовать группировки «ЛДНР». Кроме того, гибридные формирования чувствуют себя увереннее, когда на украинских границах Россия и Беларусь сосредоточили большие силы.

«Когда спадет «​зеленка»​ –​ будет хуже» –​ журналистка

Когда спадет «зеленка», парни прогнозируют ухудшение ситуации

Елена Максименко, журналист издания Donbas Frontliner, почти неделю работает на передовой: сначала в Луганской, а теперь в Донецкой области. Елена говорит, что на позициях происходят перестрелки каждый день и каждую ночь, в основном, с применением стрелкового вооружения и гранатометов разных видов.

«Когда спадет «зеленка», парни прогнозируют ухудшение ситуации. Плюс еще: там, где мы сейчас находимся, много травы. Когда половина высыхает, – противник ее выпаливает, специально ждут ветра в сторону украинских позиций, и поджигают», – описывает фронтовые реалии журналистка.

По словам Елены, недавно на позиции также была перестрелка, ее начали гибридные силы России. Бойцы ООС на обострение реагируют адекватно, делится Максименко, более опытные поддерживают и дают советы тем, кто впервые приехал на передовую.

А в 503-м отдельном батальоне морской пехоты сообщили, что убитого в воскресенье бойца звали Артур Голубь, ему было 27 лет. Военный погиб от попадания противотанковой ракеты в грузовик.

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