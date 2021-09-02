Ей не повезло больше всех: худшего места на карте Донецка в период войны и не придумать. Мимо этой школы в 2014-м на Запад проезжала вся тяжелая техника российских гибридных формирований, чтобы штурмовать Донецкий аэропорт. Она ехала, в основном, по Путиловскому мосту и Киевскому проспекту – это, соответственно, 500 и 100 метров от 59-й средней школы. Этим путем боевики и сейчас подгоняют технику к фронту: параллельно разрушенному мосту она накатали дорогу через рельсы. По другую сторону проспекта протянулся Путиловский лес: классическое место для размещения орудий все годы войны.

Все началось 26 мая 2014-го, когда боевики заехали по Путиловскому мосту в ДАП. Тогда их за день выбил из аэропорта украинский спецназ. Подконтрольные кремлю формирования использовали этот путь для атак на аэропорт до января 2015-го. Потом Путиловский мост был либо подорван, либо разрушен попаданием снаряда, а вскоре – взорван новый терминал ДАП. Затем окрестности надолго стали пустынными. А эта школа, построенная в 50-х годах 20-го века, больше не работала.

Во второй день учебного года Радио Донбасс.Реалии посмотрело, что сейчас с ней.

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ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ ТУТ.

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