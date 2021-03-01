Радио Донбасс.Реалии обнаружило дорогу, по которой боевики подгоняют танки к фронту

Подконтрольные России формирования в Донецке проводят ротацию танков в районе Донецкого аэропорта. Об этом Радио Донбасс.Реалии сообщили местные жители. По их словам, несколько дней назад около полуночи два танка проехали по Путиловскому микрорайону на запад (в направлении аэропорта) и два – в противоположном направлении.

Радио Донбасс.Реалии обнаружило свежие следы гусеничной техники в этом месте.

Танки ехали через ближайшую посадку, поэтому на асфальте очень много грязи.

Украина и поддерживаемые Россией группировки отвели танки на 15 километров от линии соприкосновения в октябре 2015 года. Этот тип оружия не подпадал под отвод тяжелых вооружений, прописанный в минских соглашениях, поэтому дополнительно согласовывался в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) при участии ОБСЕ позже.

Данное место находится приблизительно в четырех километрах от линии разграничения по прямой, то есть дальше линий отведения:

Интересно, что эта дорога, пересекающая рельсы, была раскопана уже после начала боевых действий. До войны никакого проезда здесь не существовало, так как севернее находится Путиловский путепровод. Во время боев за Донецкий аэропорт Путиловский мост, по которому боевики завозили технику и вооружение в ДАП, был взорван.

Впервые эта, еще свежераскопанная, дорога появляется на спутниковых картах в феврале 2015-го:

В последнее время на линии соприкосновения участились случаи ранения и гибели военных Вооруженных сил Украины. С начала 2021 года под обстрелами погибли 9 человек, из них снайперским огнем убиты шестеро.

Недавно беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил радиолокационную станцию российского производства под оккупированным Антрацитом.

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