Супутникові знімки: що саме «прикриває» російська РЛС біля Алчевська?

51У6 «Каста-2Е1» – російська радіолокаційна станція (РЛС), що була виявлена Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік Алчевська. РЛС призначена для контролю повітряного простору та відстежування літаючих цілей, для прикриття з повітря ділянок місцевості. Що саме прикриває російська РЛС вирішило розібратися Радіо Донбас.Реалії.

Уперше інформація про цю РЛС з'явилася у звіті СММ ОБСЄ від 17 лютого 2021 року. Виявили її на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка на непідконтрольній частині Луганської області.

У звіті зазначається, що станція розміщена за 30 км від лінії зіткнення на Донбасі.

Розвідувальна група InformNapalm публікує фотографії зняті безпілотником ОБСЄ, де добре видно РЛС, та як її намагаються прикрити бойовики, навіть використавши кольори української символіки.

Якщо дослідити навколишню місцевість, то стає зрозумілим, що саме «прикриває» російська система 51У6 «Каста-2Е1».

Йдеться про полігон та базу зберігання військової техніки російських гібридних сил. Їх можна побачити на супутникових картах.

На місці стоянки техніки також можно розрізнити самохідні та буксирувані артилерійські системи, про які також інформує звіт ОБСЄ.

Окрім того, на цих фото також видно значну кількість бронетехніки.

Враховуючи те, що ця російська РЛС використовується для визначення повітряної техніки, у тому числі безпілотників, можна припустити, що російські гібридні сили готуються до можливого застосування Україною ударних безпілотників та навіть авіації у разі ескалації конфлікту.

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу населених пунктів Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР» поблизу села Покровка; на полігоні неподалік Міусинська. А безпілотник ОБСЄ зафіксував одразу 2 полігони підконтрольних Росії формувань. Також знайдена база техніки на східній околиці Дебальцевого, що до війни була призначена для стоянки цивільних вантажівок.

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