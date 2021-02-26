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26 лютого 2021, Київ 17:34
Донбас

Супутникові знімки: що саме «прикриває» російська РЛС біля Алчевська?

Виставка російських РЛС, ЗРК, ЗРГК у Москві

51У6 «Каста-2Е1» – російська радіолокаційна станція (РЛС), що була виявлена Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ неподалік Алчевська. РЛС призначена для контролю повітряного простору та відстежування літаючих цілей, для прикриття з повітря ділянок місцевості. Що саме прикриває російська РЛС вирішило розібратися Радіо Донбас.Реалії.

Уперше інформація про цю РЛС з'явилася у звіті СММ ОБСЄ від 17 лютого 2021 року. Виявили її на полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка на непідконтрольній частині Луганської області.

У звіті зазначається, що станція розміщена за 30 км від лінії зіткнення на Донбасі.

Розвідувальна група InformNapalm публікує фотографії зняті безпілотником ОБСЄ, де добре видно РЛС, та як її намагаються прикрити бойовики, навіть використавши кольори української символіки.

Фотографія РЛС із безпілотника ОБСЄ
Фотографія РЛС із безпілотника ОБСЄ

Якщо дослідити навколишню місцевість, то стає зрозумілим, що саме «прикриває» російська система 51У6 «Каста-2Е1».

Йдеться про полігон та базу зберігання військової техніки російських гібридних сил. Їх можна побачити на супутникових картах.

Російська РЛС прикриває базу техніки неподалік
Російська РЛС прикриває базу техніки неподалік

На місці стоянки техніки також можно розрізнити самохідні та буксирувані артилерійські системи, про які також інформує звіт ОБСЄ.

Окрім того, на цих фото також видно значну кількість бронетехніки.

На цій базі легко можна побачити артсистеми (виділено червоним) та бронетехніку
На цій базі легко можна побачити артсистеми (виділено червоним) та бронетехніку

Враховуючи те, що ця російська РЛС використовується для визначення повітряної техніки, у тому числі безпілотників, можна припустити, що російські гібридні сили готуються до можливого застосування Україною ударних безпілотників та навіть авіації у разі ескалації конфлікту.

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована поблизу населених пунктів Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР» поблизу села Покровка; на полігоні неподалік Міусинська. А безпілотник ОБСЄ зафіксував одразу 2 полігони підконтрольних Росії формувань. Також знайдена база техніки на східній околиці Дебальцевого, що до війни була призначена для стоянки цивільних вантажівок.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите).

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    Олександр Демченко

    Закінчив Донецький юридичний інститут МВС України у 2007 році. Працюю у медіа з 2008-го. У проєкті Радіо Донбас.Реалії – з самого старту, з 2016 року. Тут займався та займаюся написанням матеріалів, блогів, створенням відео, аудіо-контенту та навіть СММ. Впевнений, що важливу та цікаву інформацію можна знайти навіть там, де, здавалось би, оком нема за що зачепитися, а пальцем лише проскролити.

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