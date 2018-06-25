Полігон проросійських бойовиків можна побачити з супутника

Поблизу села Покровка (окупована частина Донецької області) на супутникових картах Google можна побачити полігон та місце зберігання військової техніки проросійських збройних формувань.

Саму техніку, що розташована на спеціально підготованому майданчику, видно на свіжих супутникових знімках, зроблених навесні-влітку 2018 року.

На знімках цієї ж місцевості, що зроблені раніше, видно розташування полігону, але військової техніки не спостерігається, а місце її зберігання ще не підготоване та являє собою залишки від гірничих робіт.

Присутність військової техніки, що заборонена Мінськими угодами, біля селища Покровка підтверджується звітом спостерігачів СММ ОБСЄ.

Цю ж інформацію підтверджує штаб Операції об'єднаних сил.