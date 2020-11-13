Біля Дебальцевого сталось 89 вибухів. Там виявилась база бойовиків

Порушення перемир'я, шахтні роботи, навчання – або вибух на базі бойовиків? Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала майже 90 вибухів біля Дебальцевого: українська сторона у ТКГ заявляє, що це не обстріли, а підконтрольні Росії угруповання «ЛДНР»​ мовчать. Що могло так сильно вибухати у тому місці? Радіо Донбас.Реалії спробувало розібратися.

У звіті СММ ОБСЄ говориться, що в Донецькій області 11 листопада зафіксовано 90 порушень режиму припинення вогню (в тому числі 89 вибухів невизначеного походження) в районах на північний схід від селища Комуна (саме селище лежить за 56 км на північний схід від Донецька). Ця місцевість розташована у неглибокому тилу окупованих територій. До лінії розмежування – 12-15 кілометрів.

Українська делегація у контактній групі відреагувала на цей звіт закликом до ЗМІ не вдаватися до маніпуляцій, а вибухи пояснила інженерними роботами щодо видобутку вугілля або інженерними роботами з використанням інженерних боєприпасів.

Вже був випадок, коли моніторингова місія ОБСЄ фіксувала значне збільшення кількості вибухів неподалік від лінії розмежування, що виявилися навчаннями підконтрольних Росії збройних формувань. Як тоді з’ясувало Радіо Донбас.Реалії, вони відбувалися на полігоні за кількасот метрів на південний схід від селища Софіївка (західніше окупованої Горлівки).

Отже, щось подібне могло відбуватися і цього разу? Перевіримо. У районі, про який говорить СММ ОБСЄ, розташована невелика база підконтрольних Росії угруповань. Її легко можна знайти на супутникових знімках цієї місцевості саме на північний схід від селища Комуна, на західній околиці самого Дебальцевого.

Ось вона у прив’язці до населених пунктів Комуна та Дебальцеве (виділена червоним):

Якщо збільшити зображення, то на останніх супутникових знімках Google там зовсім небагато техніки, але цікаво простежити за цим місцем за часовою хронологією.

Ось воно влітку 2013 року, до війни. Видно, що огороджений майданчик та будівлі біля нього використовуються як база для вантажних автомобілів та фур:

А ось вже у липні 2014 року, невдовзі після початку активних бойових дій на Донбасі. Вже ніяких вантажівок та фур немає:

А ось вже травень 2015 року. Через кілька місяців після важких боїв за Дебальцеве і його перехід під контроль угруповання «ДНР». На майданчику можна побачити численні автомобілі характерного захисного кольору.

Вони періодично полишають місце базування та з’являються там знову.

Ця ділянка окупованих територій розташована у віданні 7 Окремої мотострілецької бригади (ОМСБр) 2 Армійського корпусу підконтрольних Росії військ. Про це йдеться у звіті міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm. Не можна точно стверджувати, що вибухи, зафіксовані СММ ОБСЄ, пов’язані з вказаною базою бойовиків, але місце її розташування збігається із зазначеним у звіті місії.

Підконтрольні угрупованням «ЛДНР» ЗМІ про якісь надзвичайні події чи обстріли поблизу Дебальцевого не повідомляють.

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована​ поблизу н.п. Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР»​ поблизу села Покровка; на полігоні неподалік Міусинська. А безпілотник ОБСЄ зафіксував одразу 2 полігони підконтрольних Росії формувань

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