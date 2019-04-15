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15 Квітень 2019, Київ 15:15
Донбас.Реалії

Позиції угруповання «ДНР» знову фіксуються на електронних картах

2С1 «Гвоздика» в районі Вуглегірська

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На території непідконтрольної Києву частини Донецької та Луганської областей моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала озброєння, заборонене Мінськими угодами. Місця розташування техніки та позиції незаконних збройних формувань можна фіксувати на електронних картах.

Президент Росії Володимир Путін (ліворуч) і керівник проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук у Кремлі. Москва, 25 травня 2016 року
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У звіті ОБСЄ зазначається, що 11 квітня важке озброєння та військова техніка зафіксовані поблизу н.п. Зернове. Йдеться про 4 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм).

Позиції угруповання «ДНР» поблизу н.п. Зернове
Позиції угруповання «ДНР» поблизу н.п. Зернове

А неподалік від н.п. Мічуріне – 9 танків (ймовірно, Т-72).

Крім того, біля н.п. Староласпа було зафіксовано 8 самохідних гаубиць, а також танк Т-72 на території об’єкта в н.п. Сміливе.

Позиції угруповання «ДНР» поблизу н.п. Староласпа
Позиції угруповання «ДНР» поблизу н.п. Староласпа

Також 11 квітня безпілотник СММ зафіксував 10 танків Т-72 на полігоні в районі н.п. Покровка. Радіо Донбасс Реалії вже писало про цей полігон угруповання «ДНР», який за десять місяців так і не змінив місця розташування.

Позиції угруповання «ДНР» поблизу н.п. Покровка
Позиції угруповання «ДНР» поблизу н.п. Покровка

Танк Т-72 угруповання «ДНР»
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Окрім того, місія ОБСЄ зафіксувала, що у постійних місцях зберігання озброєння у Донецькій області були відсутні 23 танки (Т-72 – 14 од., Т-64 – 9 од.), 9 мінометів (2Б14 «Піднос», 82 мм) і 15 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

Повний текст Звіту ОБСЄ.

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