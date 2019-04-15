Позиції угруповання «ДНР» знову фіксуються на електронних картах

На території непідконтрольної Києву частини Донецької та Луганської областей моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала озброєння, заборонене Мінськими угодами. Місця розташування техніки та позиції незаконних збройних формувань можна фіксувати на електронних картах.

У звіті ОБСЄ зазначається, що 11 квітня важке озброєння та військова техніка зафіксовані поблизу н.п. Зернове. Йдеться про 4 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм).

А неподалік від н.п. Мічуріне – 9 танків (ймовірно, Т-72).

Крім того, біля н.п. Староласпа було зафіксовано 8 самохідних гаубиць, а також танк Т-72 на території об’єкта в н.п. Сміливе.

Також 11 квітня безпілотник СММ зафіксував 10 танків Т-72 на полігоні в районі н.п. Покровка. Радіо Донбасс Реалії вже писало про цей полігон угруповання «ДНР», який за десять місяців так і не змінив місця розташування.

Окрім того, місія ОБСЄ зафіксувала, що у постійних місцях зберігання озброєння у Донецькій області були відсутні 23 танки (Т-72 – 14 од., Т-64 – 9 од.), 9 мінометів (2Б14 «Піднос», 82 мм) і 15 протитанкових гармат (МТ-12 «Рапіра», 100 мм).

Повний текст Звіту ОБСЄ.