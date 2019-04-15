Після Іловайська. Чим живе окупована глибинка на Донбасі

Окупована донбаська глибинка змучена війною і еміграцією в Росію. «Донбас.Реалії» побували у підконтрольному бойовикам райцентрі Старобешеве. Наприкінці серпня 2014 року українські військові виходили з Іловайська у напрямку саме цього невеликого містечка. Що нагадує про ті події 5 років по тому і як живуть люди у глибокому тилу бойовиків?

Донецька область, Новокатеринівка. Тут непримітна дорога наприкінці серпня 2014 року стала останнім прихистком для багатьох бійців української армії. Під час виходу з Іловайська одна з колон прямувала у напрямку Старобешева і була розстріляна у кількох кілометрах від райцентру, неподалік від села Новокатеринівка.

Багатьох загиблих і поранених кілька днів по тому вивезли через гуманітарний коридор. Спалена техніка залишилася іржавіти, але з часом прибрали і її. Бойових дій тут з того часу не було.

«У підвалах, хто в школі, в підвалі ховався, коли котел Іловайськ закривався. Це днів п’ять або шість», – пригадує співрозмовник «Донбас.Реалії», житель Новокатеринівки.

Під час боїв, за словами місцевих, було пошкоджено два десятки будинків. Більшість відновили.

«Мій будинок – ні. Повилітали шибки в сараях і шифер поз’їжджав. По Комсомольській вулиці я проїжджав – багато було будинків (зруйновано – ред). І машин ... І були машини з боєприпасами», – розповідає ще один житель Новокатеринівки.

Багато хто після подій «Іловайського котла» сюди так і не повернувся. Продавчиня у місцевому магазині каже: люди виїхали переважно до Росії.

«З села повернулися десь 4-5 сімей. Решта – ні», – каже жінка.

Старобешеве​: монументи загиблим і «ЛДНР»

Найближчий до Новокатеринівки районний центр – Старобешеве, в шістьох кілометрах на захід. Невелике містечко війна фактично обійшла, але кілька будинків було зруйновано.

«Тільки-но встигли піти звідси і не дійшли додому, як його, бачите, на що перетворили? Це був магазин. А якщо б ще трохи затрималися...», – пригадує жителька Старобешева.

Ще одна місцева жителька каже: під час подій «Іловайського котла» вона з маленькою дитиною два тижні жила в окопі.

На монументі в міському парку – майже півсотні прізвищ тих, хто загинув в результаті бойових дій в Старобешівському районі. На іншому вихваляють угруповання бойовиків російських гібридних сил «ЛНР» і «ДНР».

Продукти з Росії, «ДНР» і «ЛНР»

Зараз у Старобешеві з бізнесу – невеликі магазини. Продуктові і господарчі. На ринку в робочий день – кілька продавців і стільки ж покупців. На околиці міста димить теплоелектростанція – це фактично єдине велике підприємство тут.

«Новий Світ, Комсомольськ – рудоуправління і станція. А в Старобешеві – тільки «бюджетники». Людей навіть не вистачає на станції», – каже місцева жителька.

В магазинах немає дефіциту. Ціни у гривнях давно не дублюють, та й українські продукти на полицях у меншості. Продавчиня у продуктовому магазині в Старобешеві каже «Донбас.Реалії»: продукти до них постачають з Росії, «ДНР» і «ЛНР».

​– (Купівельна спроможність – ред.) впала.

– У порівнянні з довоєнним?

– Так. Навіть з 2014 роком впала. 2014-й – початок 2015-го, впала.

«У Росії, вибачте, заробіток більший, ніж тут»

І поки в магазинах жаліються на низький попит, місцеві переймаються через «комендантську годину» і соціальні виплати.

«Ну ціни, звісно, дорогуваті. Тому що пенсії, я вам скажу, бажають бути кращими», – нарікає житель містечка Комсомольске Старобешівського району.

Багато хто з тих, кого опитали «Донбас.Реалії» – приїжджі із сусідніх сіл і містечок – Комсомольського, Нового Світу. Їхні жителі щодня прямують на роботу і жаліються на транспорт. Кажуть: занадто великий потік людей.

«Дуже погано, тому що мало рейсів», – пояснює житель селища у Старобешівсьому районі Новий Світ.

А от в Донецьк маршрутки хоч і їздять щогодини, возити за 35 рублів, а це близько 15 гривень, особливо нікого, каже місцевий водій.

– Ви ж бачите самі. 7 людей з Донецька везу.

– А автобусів багато на лінії?

– Ну скільки, скільки графіків – стільки й автобусів. 4... 5 графіків.

Ще один популярний маршрут для багатьох жителів окупованого Донбасу в глибині території бойовиків – поїхати за кордон в пошуках кращого життя.

«У Росії, вибачте, заробіток більший, ніж тут. Через це люди там залишаються. Вони так – або надсилають гроші, або приїхав-поїхав», – розповідає чоловік, що живе у селищі Новий Світ.

До війни у Старобешеві жило понад 6 тисяч людей. Скільки залишилося зараз – невідомо.

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