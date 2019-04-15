Зеленський vs Порошенко: що буде з Донбасом після виборів?

Непідконтрольна Україні частина Донбасу – в очікуванні завершення президентських виборів. Ватажки угруповань «ЛНР» та «ДНР» публічно декларують інтеграцію в Росію. Втім, неочікувано про їхню згоду на автономію у складі України заявив Віктор Медведчук​. Але чи вірять мирні жителі окупованого Донецька у можливість завершення війни після виборів? І чого очікують від кандидатів в президенти? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».



У Донецьку на початку квітня відбувся мітинг з нагоди п’ятиріччя проголошення угруповання «ДНР». Ватажок Денис Пушилін запевняє: Донбас рухається до Росії.

«Наш шлях довший. Але ми йдемо. У нас все з вами вийде. Зі святом, дорогі друзі», – виголошував Пушилін.

Але того ж дня пролунала й інша заява. Український політик, керівник проросійської організації «Український вибір» та голова політичної ради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук стверджує: окупований Донбас повернуть в Україну на правах автономії. Нібито за згодою бойовиків.

«Процедура і розділи цього плану підтримані в Луганську і Донецьку, і підтримані в Москві. Про що заявив Гризлов (представник РФ у ТКГ – ред.), що визнає міністр закордонних справ Лавров і що підтримується керівництвом Російської Федерації», – заявив Медведчук.

Тим часом звичайні жителі Донецька обговорюють результати першого туру президентських виборів в Україні.

«Я – проти Порошенка, Зеленський – під великим питанням», – каже жителька окупованого Донецька.

– Які ваші прогнози, очікування?

– Порошенко, – прогнозує результати другого туру президентських виборів донеччанка.

– А як ви до цього ставитеся?

– Нормально!

«Думаю, Зеленський переможе. Це не дуже добре», – переконана жінка.

Відповіді – найрізноманітніші. Думки людей на окупованій території практично не відрізняються від дискусій прихильників і противників кандидатів в інших регіонах України.

«Новий президент – можливо, щось по-новому буде, нам якесь полегшення буде», – каже житель Донецька.

«Навряд чи він щось змінив би, він – людина Коломойського, а Коломойський – ви самі знаєте», – каже чоловік.

«Як може влаштувати людина-клоун? Ну він же клоун! Що він може розуміти в політиці? Що він може вирішити тут, коли вони вбивають наше населення? Нічого він не може! Все залишиться, як і є», – каже донеччанин.

«А мені здається, він і залишиться – Порошенко. Чомусь така думка», – припускає чоловік.

«Ми просто як маріонетки у них! Нічого не зміниться», – додає жителька окупованого Донецька.

«Я думаю, народ вибере гідного», – зазначає донеччанин.

Москва більше не має ілюзій щодо реальних настроїв Донецька і Луганська, кажуть окремі російські експерти.

З’ясувалося, що більшість згодні повернутися в Україну

«Нещодавно були опубліковані дуже цікаві опитування. Опитування було проведене серед жителів «ДНР» і «ЛНР». І з’ясувалося, що більшість з них жалкують про те, що сталося. Більшість згодні повернутися в Україну, до складу України. Більшість ностальгують за довоєнними часами», – розповідає російський політик Володимир Рижков.

Змінилася навіть риторика на центральних російських медіа. У сюжеті «5 років без миру» у програмі «Вести недели с Дмитрием Киселевым» на каналі «Россия 1» бойовики з повагою розповідають про героїзм українських солдатів.

Настрої братання були, мовляв, нам ділити нічого, вони – такі ж люди, як і ми, солдати Збройних сил України

«Він вирішив не здаватися, і поповз далі. Швидше за все, його тіло ось і було знайдене», – розповідав про українського бійця у сюжеті один з бойовиків.

«Настрої братання були, мовляв, нам ділити нічого, що вони – такі ж люди, як і ми, солдати, мається на увазі, Збройних сил України. Що те, що було, це було неправильно, такого бути не повинно», – переповідає аналітик донецького Інституту інформації Віталій Сизов.

Верхівка угруповань «ЛНР» і «ДНР» повернення в Україну не уявляє. І відверто сподівається, що «план Медведчука» – лише обманний хід Кремля.

«Основний вектор нашої спрямованості, загалом ми його не змінювали і ніколи міняти не будемо. Безумовно, це наше основне завдання – інтеграція з Російською Федерацією», – заявляв ватажок угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

Віддавати владу Києву бойовики явно не збираються – навіть на умовах Медведчука, впевнений Віталій Сизов і додає: «Вони вважають, що це буде поразка Росії і їх зрадять».

Звичайні жителі Донецька – не проти можливого компромісу.



– Як ви вважаєте, новий президент може змінити ситуацію на Донбасі?

– Думаю, так. За допомогою, так би мовити, світового співтовариства, можливо, – каже донеччанка.

«Треба якось домовлятися! І шукати якийсь компроміс», – переконана жителька окупованого Донецька.

«Тільки переговори, а іншого варіанту немає», – зазначає чоловік.

Тим часом обидва кандидати на посаду президента заявили: посередництва Медведчука у справі реінтеграції Донбасу вони не потребують.

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