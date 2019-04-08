Чи отримали жителі «ДНР» і «ЛНР» російські паспорти і чи хочуть вони до Росії

На окупованому Донбасі 31 березня, у день першого туру виборів українського президента, несподівано скасували концерт «З Росією в серці». А бойовики розповсюдили чутки, що обіцяної роздачі російських паспортів не буде. Чи прагнуть сьогодні жителі непідконтрольних Україні територій до Росії, і що про це думають їхні сусіди в Ростовській області? Ексклюзивний матеріал журналістів спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Кінець березня, програма «60 минут» на телеканалі «Росія-24». Журналіст Семен Пегов стверджує: паспорти з двоголовим орлом у Донецьку почнуть роздавати з хвилини на хвилину. За його словами, частина цих паспортів вже знаходиться у «ДНР» і в першу чергу їх почнуть отримувати представники «держструктур, силових структур, пенсіонери»,а потім і звичайні громадяни. У студії російського телеканалу на ці слова реагують аплодисментами і радісними вигуками – «нарешті».

– Це і є той самий сюрприз, який готує Росія перед виборами українського президента?

– Так, я думаю, це один із сюрпризів.

Але сюрпризу не сталося. Через кілька тижнів на окупованій території російські паспорти так і не почали роздавати.

​Непідконтрольні землі Донбасу та інтеграція до Росії

Зараз на територіях, тимчасово окупованих російськими гібридними силами, всюди проросійська символіка. Але чи є ознаки реальної інтеграції у російський простір? Кореспонденти «Донбас.Реалії» запитали про це у перехожих на вулицях окупованого Донецька. Люди кажуть, що є.

– А в чому ця інтеграція проявляється? Допомога якась, по-вашому?

– Ой, та в усіх відношеннях! І морально, звичайно, і матеріально. І просто психологічно! Росія завжди з нами була...

– В нашій молоді, в дітях це проявляється – їх постійно кудись беруть, вони їздять на змагання, конкурси, на якісь загальні спільні програми.

– Навіть перейшовши на рублеву зону, це раз. Далі, допомога матеріальна. І взагалі стосунки!

​– Ну я думаю, якийсь рух все одно йде. Україна все більше відривається від цього. Росія ближче присувається.

«З Росією в серці»

«З Росією в серці» – так назвали масштабний концерт у Донецьку і Луганську в день українських виборів. У концерті мали взяти участь зірки російської естради – гурти «Корни» та «Город 312». Але за кілька днів концерт несподівано скасували. Фронтмен групи «Корни» Олексій Кабанов причину не назвав. Лише написав на своїй сторінці «Вконтакте» – «Концерт скасовано, дуже жаль. Сподіваюся, побачимося скоро».

«Скасування цих заходів, концертів – поширювалося ботами в соціальних мережах. Не було такого, щоб хтось вийшов і сказав: «Так, скасовується!». Це підтверджує те, що люди, які організовували цей концерт, не знали, що його доведеться скасовувати», – припускає журналіст Радіо Свобода з Донецька Олександр Демченко. Він відслідковує ситуацію на непідконтрольних Україні територіях.

Натомість, медіа бойовиків перейнялися участю жителів окупованого Донбасу у виборах українського президента. Зокрема, на підконтрольному проросійським бойовикам сайті поширили інформацію, що установа, яка називає себе «міністерство державної безпеки ДНР» нібито отримала інформацію про проведення «українськими силовиками спецоперації з метою ізолювати громадян республіки від виборчого процесу в Україні».

Росіяни про Донбас

Не наблизилася Росія і адміністративно. На непідконтрольному Україні пункті пропуску «Ізварине» – черги. По інший бік кордону – зовсім інше життя. І не всі жителі сусідньої Ростовської області хочуть приєднання Донбасу. Принаймні, так кореспондентам «Донбас.Реалії» відповіли жителі Ростова, яких вони опитали на вулицях міста.

–Чи повинен Донбас увійти до складу Росії слідом за Кримом?

– Ну я не знаю, я не можу відповісти.

– Мені здається, Криму вистачить.

– Повинні бути все разом – Україна, Росія, Донбас, всі.

А дехто впевнений: на Донбасі в Росію не хочуть.

«Що для цього потрібно? Перш за все, потрібне їхнє бажання. Вони ж не захотіли зробити так, як свого часу кримчани. Референдум влаштували – а вони так не захотіли. Вони хочуть бути автономією. Тому тут все буде залежати тільки від них самих», – розповіла «Донбас.Реалії» жителька Ростова.

Бойовик Ходаковський: «раптом вдасться домовитися?»

Але навіть бажаного сюрпризу з видачею російських паспортів – не сталося. Колишній командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський, якого не пускають на Донбас із травня 2018 року, у себе на Facebook написав – це все – через українські вибори.

«Ситуація змінилися – про паспорти притихли. Перемагав би Порошенко – видали б, перемагає Зеленський – почекаємо поки, – раптом вдасться домовитися?», – написав бойовик.

Такі заяви – просто маніпуляція, вважає журналіст із Донецька.

«Людей постійно підгодовують надією, що станеться якийсь тригер, якась ситуація в Україні... Тобто, президентські вибори – і після них ситуація на Донбасі зміниться. Я думаю, вона не зміниться і після президентських виборів, незалежно від того, хто стане президентом. І людей готуватимуть до парламентських виборів в Україні. Парламентські пройдуть – людей вже готуватимуть до місцевих виборів, які в 2020 році», – каже журналіст Радіо Свобода з Донецька Олександр Демченко.

А тим часом прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив: про нібито, заплановану видачу російських паспортів жителям окупованого Донбасу йому нічого не відомо.

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