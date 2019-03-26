Чи будуть жителям окупованої частини Донбасу видавати російські паспорти?

Дмитро Кирилов

Навколо територій, що перебувають під контролем угруповань «ДНР» і «ЛНР», нова «інформаційна пожежа» – ціла низка переважно анонімних телеграм-каналів повідомила про підготовку масової видачі російських паспортів. Називають терміни – «у квітні» і навіть наводять подробиці про «півмільйона бланків, завезених у Матвіїв Курган».

Матвіїв Курган – це населений пункт неподалік від російсько-українського кордону (прикордонний перехід Успенка), який розташований на непідконтрольній уряду України ділянці кордону в Донецькій області. І це єдина інформація, яку можна перевірити в повідомленнях про російські паспорти для «ЛДНР».

На територіях, які нині контролюють угруповання «ДНР» і «ЛНР», українські президентські вибори-2019 колись назвуть періодом великої і копіткої роботи. Наприклад, щодня під досить надуманими приводами місцева влада, контрольована Росією, бореться з потоком людей через лінію фронту. Перевірки на «республіканських» контрольних пунктах в’їзду і виїзду (КПВВ) стали підкреслено ретельними і повільними, в чергах знову ночують люди, а Донецьком ширяться наполегливі чутки про «закриття Україною» пунктів пропуску на всі виборчі вихідні.

У лютому адміністрація «ЛДНР», підконтрольна Росії, змогла домогтися зменшення числа перетинів лінії фронту до 980 тисяч (протягом років планка трималася на рівні більш ніж мільйон, у піковому серпні 2018 було 1 млн 327 тисяч – ред.). Спроба української сторони відкрити 24 березня перший автомобільний пункт перетину на території Луганської області – КПВВ «Золоте» – була сприйнята угрупованням «ЛНР» як «провокація, з можливими великими людськими жертвами».

Крім того, єдиний суспільно-політичний рух «Донецька республіка», який реально діє в ОРДО, із січня готує гучну акцію до традиційного в Україні перед виборами «дня тиші». Донецька центральна площа імені Леніна вміщує від 14 до 17 тисяч людей, 31 березня на неї планують втиснути 80 тисяч працівників бюджетної сфери, і на тлі цього людського моря влаштувати акцію символічного вручення українському президентові «кованої з артилерійських осколків медалі Іуди».

Супроводжуватися ця акція буде запуском у небо десятків тисяч, наповнених гелієм, чорних куль з ім’ям українського президента. Мета – створення разючої телекартинки в день голосування для зацікавлених російських телеканалів і частини українських.

Відповідає за акцію керівник так званого «центрального виконкому» громадського руху «Донецька республіка» – Олексій Муратов.

Він – громадянин Росії, який прославився як творець відділення фінансової піраміди МММ-Індія, був заарештований у травні 2013 року місцевою владою і відсидів три місяці в індійській в’язниці.

На тлі такого масштабного руху, що зачіпає більшість бюджетних організацій Донецька та прилеглих міст, інформація про видачу російських паспортів втрачається. В першу чергу, через відсутність видимої оку масштабної організаційної підготовки, адже крім просто чуток про видачу паспортів у недовірливого в останні роки Донецька більше нічого немає. Там звертають увагу на те, що навіть нашуміла програма «60 хвилин» на телеканалі «Росія 1», яка була присвячена саме темі майбутнього отримання паспортів РФ жителями «республік Донбасу», на офіційні джерела не спиралася – тільки на повідомлення телеграм-каналу журналіста Семена Пегова.

Ще одне відносно відоме ім’я серед інформаторів – колишній командир батальйону «Восток» Олександр Ходаковський, якого не пускають на Донбас із травня 2018 року. «А паспорти, які планують видавати, про що я писав не так давно, зроблять ситуацію ще цікавішою: ставши громадянами Росії, ті, хто отримав паспорти, вже не зможуть позиціонувати себе як представники окремого суб’єкта – їхнє становище зміниться: вони будуть росіянами, які компактно проживають за межами Росії на території з невизначеним статусом, яка заселена у своїй більшості українцями за паспортами, – пише Ходаковський у своєму телеграм-каналі і запитує. – А хто представлятиме Республіки?»

Першою «ластівкою на користь» близьких змін у Донецьку вважають ревізію особового складу армійських частин і керівників цивільних підрозділів адміністрації на предмет громадянства, яку почали восени 2018 року. В цивільних структурах окупаційної адміністрації більшість керівників, від комунальних підприємств до місцевих телеканалів, раптом виявилися людьми з лише українськими паспортами – без «громадянства ДНР», не кажучи вже про російські документи.

Військовим паспорти дійсно дають з зими, але зі словами: «Тепер у вас громадянство правової держави, Росії! Якщо що – самі розумієте...

– Дивні зміни – взимку про паспортизацію з боку РФ в кабінетах говорили виключно при вимкнених телефонах, зараз про видачу паспортів кажуть буквально всі, жарти «про 1 квітня» (цього дня, за чутками, почнеться роздача російських паспортів – ред.) стали повсюдними, – говорить Радіо Свобода джерело в «народній раді» угруповання «ДНР». – Військовим паспорти дійсно дають з зими, але зі словами: «Тепер у вас громадянство правової держави, Росії! Якщо що – самі розумієте...»

Нам обіцяють паспорти також, але пізніше і з тими ж формулюваннями – «про відповідальність». І в зв’язку з цим паспорти – це, швидше, засіб для забезпечення більш суворої керованості держслужбовців. Саме по собі зрозуміло, що видаватимуть виключно тим, хто отримав «паспорти» «ДНР» (зараз їхня видача для всіх різко пришвидшилася) і з абсолютно іншим пакетом «документів», ніж для «документів» «ДНР».

У Донецьку слова московських телевізійних журналістів про видачу «документів» – у тому числі, й пенсіонерам – викликають лише посмішки. Пенсіонерів тільки на території ОРДО офіційно 630 тисяч, там розуміють, що таке подібна масштабна підготовка, якої взагалі не видно. Місцеві мешканці вважають, що нічого особливого не відбувається, рано чи пізно увімкнуть пільговий режим видачі російських документів, у першу чергу, для тих, що «відзначилися».

Закон про спрощення отримання громадянства Росії громадянами України Державна дума РФ проголосувала ще в липні 2017 року. Потім був закон, за яким глава російської держави отримав повноваження визначати категорії іноземців, які можуть отримувати російське громадянство в спрощеному режимі, а ті – в свою чергу – зможуть подавати заяви «за місцем перебування в обраному для проживання регіоні». Цей закон Володимир Путін підписав коротко перед Новим роком – 28 грудня 2018 року.

Тоді ж чиновники російського МВС пояснювали, що закон створений для «співвітчизників, які проживають у країнах зі складною суспільно-політичною й економічною обстановкою, де відбуваються збройні конфлікти або зміна політичного режиму», явно натякаючи на Україну. У квітні якраз мав би вийти указ президента Росії з визначенням тих самих «пільгових категорій іноземних громадян».

Якщо «громадяни ДНР» виїхали в Росію за програмою переселення співвітчизників, то на російські паспорти вони чекають максимум два роки. За оцінкою російського МВС, жителів Донбасу, які втекли з «ОРДО» і «ОРЛО», в Росії зараз у різних статусах (патенти на роботу, посвідки на проживання, дозвіл на тимчасове проживання, тимчасовий притулок) близько мільйона осіб. І нові заходи торкнуться, в першу чергу, їх.

«Є плани після українських виборів здійснити ще один виток легітимізації «республік» Донбасу, але це поки що тільки плани», – сказало Радіо Свобода про прийдешні зміни на Донбасі джерело, близьке до адміністрації російського президента. «Нісенітниця» – так прокоментувало чутки про загальну паспортизацію Донбасу інше джерело, близьке до Владислава Суркова (помічник президента Росії, який відповідає за відносини з Україною і куратор «ЛДНР» – ред.).

Оригінал статті на сайті Російської редакції Радіо Свобода. Над перекладом і адаптацією тексту працювала Людмила Ваннек.