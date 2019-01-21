«Кар'єрний прорив». Як функціонери «МММ» потрапляють на «службу» до бойовиків

Вчора – в «МММ», сьогодні – в угрупованні «ДНР». Після перемоги на псевдовиборах ватажок донецьких бойовиків Денис Пушилін почав просувати на «керівні посади» колишніх функціонерів найвідомішої фінансової піраміди на пострадянському просторі. Чим займаються колишні аферисти в окупованому Донецьку? І чи готові жителі непідконтрольної частини Донбасу вкладати гроші в новий сумнівний грошовий проект? Розбиралися журналісти спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Київ, лютий, 2014 рік. Денис Пушилін, тоді – функціонер «МММ», саме передрікав цій фінансовій піраміді велике майбутнє. В українській столиці він записував відеоблог і не обмежував себе в епітетах – Пушилін на відео переконував людей у тому, що «фінансовий апокаліпсис близько».

Майже через 5 років Денис Пушилін, тепер вже як ватажок бойовиків угруповання «ДНР», напередодні 2019 року «призначив» нового очільника головної політичної організації донецьких бойовиків – так званого «центрального виконкому» громадського руху «Донецька республіка» – Олексія Муратова.

Їх там ціла банда – колишніх «МММників». У них там своєрідне братство утворилося

«У 2019-му ми докладемо всіх зусиль, щоб постаратися створити ту «народну республіку», про яку ми всі мріємо з 2014 року», – заявляв у кінці 2018 року «новопризначений» Олексій Муратов.

Пушилін і Муратов – давні знайомі. Колишній міський депутат з російського міста Курська у 2012 році звільнився, щоб розвивати мережі «МММ». Того ж року заснував однойменну партію – «МММ» – за участю Пушиліна.

Більше того, Олексій Муратов очолив фінансову піраміду в декількох країнах південної Азії. У 2013 році в Індії його з поплічниками заарештували на декілька місяців за шахрайство.

«Вітаю всіх учасників системи «МММ», нарешті я вийшов на свободу і поїхав у Делі для вирішення питань по хлопцях. Хлопці продовжують перебувати під арештом у в'язниці в Бомбеї», – розповідав на камеру Муратов після свого звільнення.

А в 2014-му за протекцією Пушиліна Муратов несподівано стає представником угруповання «ДНР» в Росії.

«Він з тієї ж структури «МММ», з якої і сам Пушилін Денис Володимирович. Більше того, їх там ціла банда, так би мовити, колишніх «МММників», які, очевидно, давним давно знайомі. У них там своєрідне братство утворилося», – зауважує журналіст і блогер із Донецька Денис Казанський.

«Перший заступник» Муратова у русі «Донецька республіка» – ще один представник піраміди «МММ» Андрій Крамар. Він – також старий знайомий Пушиліна по фінансовій піраміді.

Робота в «МММ» – не привід для гордості?

Сьогодні Денис Пушилін про кар'єру в «МММ» намагається не згадувати. У його біографії, розміщеній на сайті угруповання «ДНР», немає жодної згадки про це. Проте там є інформація про те, що з 2002 року він нібито «працював у дистриб'юторській фірмі в Макіївці». Хоча ще влітку 2014 року Пушилін рекламував «МММ» з Таїланду.

«Можете приїхати відпочити, зняти свої бонуси. Водночас кому сподобається, може залишитися тут на тривалий час і включитися в роботу з місцевим населенням», – закликав Пушилін у рекламі фінансової піраміди у 2014 році.

У підконтрольний бойовикам донецьких медіа про минуле нового ватажка говорити не прийнято. Навіщо ж тепер Пушилін «призначає» на «керівні посади» в угрупованні «ДНР» своїх колишніх колег по фінансовій піраміді?

«Зрозуміло, якщо ці люди були в цій структурі, вони і мислять саме так. Правильно? Вони заточені на якесь швидке збагачення, на отримання грошей при мінімальних вкладеннях й за рахунок інших. Я впевнений, що люди, які так міркують і намагаються таким чином збагачуватися, націлені виключно на наживу і що ніяких чесних, добрих намірів у них немає», – каже журналіст із Донецька Денис Казанський.

Друга робота Муратова

Це гра для хлопців з «МММ»

Можливо, участь у фінансових бульбашках для колишніх учасників фінансової піраміди «МММ» Муратова, Пушиліна і Крамара – справа минулих днів? Але виявляється, Олексій Муратов паралельно з роботою на структури бойовиків, кілька останніх років просуває власну криптовалюту – Prizm.

«Криптовалюта Prizm – повністю децентралізований платіжний засіб. Ми вважаємо, що сьогодні це найкращий у світі інструмент як платіжний засіб. У перспективі ми сподіваємося, що він буде основним платіжним світовим засобом», – хвалить переваги своєї криптовалюти Олексій Муратов.

Журналісти «Донбас.Реалії» попросили аналітика ринку криптовалют оцінити перспективи фінансового проекту нового протеже Пушиліна. За його словами, як платіжний засіб Prizm не викликає зацікавлення.

«Наскільки я знаю, це – піраміда, оскільки переважно вони живуть з того, що залучають нових послідовників, якісь гарантовані внески, виплатити, багатоступінчастий рівень рефералів... Це така гра для хлопців з «МММ», знаєте, от для них», – каже аналітик ринку криптовалют Вадим Попов.

У всьому світі ринок криптовалют просів у кілька разів. «Майнити» або створювати нові віртуальні гроші – зараз і довго, і затратно, зауважують спеціалісти. Але, як запевняє «новоспечений» голова псевдоруху «Донецька республіка», це не стосується його нового фінансового дітища.

«У нас нові монети з'являються абсолютно у всіх учасників, які користуються Prizm, в їхніх гаманцях. Для цього не потрібні ані «майнінгові» ферми, ані витрата електроенергії. Підтримувати працездатність системи, «форжити», створювати блоки в Prizm зможе будь-яка бабуся на своєму домашньому комп'ютері», – переконує колишній учасник фінансової піраміди «МММ» Олексій Муратов.

Криптовалюта на Донбасі?

Чи може, команда колишніх «МММників» в окупованому Донецьку хоче використовувати свою криптовалюту для фінансових транзакцій угруповання «ДНР»? Жителі непідконтрольного Києву Донецька, яких «Донбас.Реалії» опитали на вулиці, кажуть: вкладати гроші в цифрові платіжні системи поки що не поспішають.

​– У мене не так багато грошей, щоб розвивати цей напрямок, скажімо так.



– По-перше, не у всіх є комп'ютери. Тому, щоб вона була в ужитку, треба, щоб всі мали доступ.

– Ну, можливо, коли буде економіка краща, тоді й стане в нагоді, зараз в цьому стані – я думаю, що ні.

– Доки зарплата не виросте, до того моменту, коли можна буде дійсно розплачуватися за товари і послуги в інтернеті, я не думаю, що це буде актуально.

Схоже, на територіях, які контролюють угруповання «ДНР» і «ЛНР», які підтримує Росія, криптовалюти не приживуться.

«Навіщо платити в Москві комісію за конвертацію, а потім ще раз платити в Донецьку за конвертацію, якщо можна просто привезти вантажівку готівки? Який сенс?», – дивується аналітик ринку криптовалют Вадим Попов.

Але не виключено, що вже в недалекому майбутньому колишні функціонери «МММ» придумають нове застосування своїм фінансовим талантам. Після приходу до «влади» Пушиліна перед ними в окупованому Донецьку відкривається безмежне поле можливостей.

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