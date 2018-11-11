День «виборів» по-донбаськи: особливості голосування в окупації

Забезпечити явку будь-якою ціною: обіцянки на білбордах, безкоштовне поповнення телефону і навіть танці на «виборчих дільницях». Як угруповання «ЛНР» та «ДНР» готувалися до так званих «виборів» 11 листопада, і яких результатів чекають жителі непідконтрольної частини Донбасу? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Донецьк, початок листопада: лідери бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник грають у футбол. Напередодні так званих «виборів» двоє основних претендентів розігрують й іншу партію – підтвердити свій статус ватажків незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР», але вже без приставки «в.о.»

«Ми будемо зміцнювати відносини між нашими «республіками». Продовжувати, зміцнювати і розвивати. І зокрема, по лінії спорту», – заявив Пасічник.

Пушилін і Пасічник не сходили з телеекранів. Спускалися в шахти, запускали газ, брали участь у стрільбах і навіть ставили запитання у грі «Що? Де? Коли?».​

Але головне запитання: чого чекають від псевдовиборів жителі окупованого Донбасу?

«Нічого, чесно. Хотілося б поліпшення, так. Але щось не видно цього покращення, а воно все гірше і гірше», – кажуть літні жінки із Луганська.

​«Від «виборів» очікуємо, що оберемо гідну людину, яка дійсно зробить наше життя кращим», – додає луганчанка.

Там що, два кандидати буде? По-моєму, Пасічник буде один

«Нам не до «виборів» зараз. Чекаємо, коли нам зарплату підвищать і будуть всі умови», – сказала місцева жителька.

«Кого? Там що, два кандидати буде? По-моєму, Пасічник буде один. Тому вибирати будемо одного», – зазначив житель Луганська.

Ілюзія «вибору» є – на білбордах, крім явних фаворитів «гонки», висять й інші, технічні кандидати.

Вони вже набили руку на похоронах різних своїх представників зі збору масовки

Гасел теж вдосталь: обіцяють низькі ціни, високі зарплати, робочі місця і навіть мир. Чи вистачить цього, щоб заманити на «виборчі дільниці» донеччан і луганчан?

«Вони вже набили руку на похоронах різних своїх представників зі збору великої масовки, тому, я думаю, на деяких ділянках вони зможуть створити видимість великої явки», – зауважує аналітик Кальміуської групи Віталій Сизов.

Крім уже відомих методів, політтехнологи донбаських угруповань підготували і справжні ноу-хау. У Луганську місцевий мобільний оператор «Лугаком» пообіцяв поповнення рахунку першим трьомстам тисячам тих, хто проголосував. А молодь залучають вірусним роликом – пародією на популярний кліп Skibidi російського гурту LittleBig.

Голосувати на окупованій території почали ще на початку минулого тижня – військові незаконних формувань. На інших ділянках перевіряли готовність кабінок та урн і чекали на гостей.

«У нас зареєстровано 48 спостерігачів, які абсолютно з різних країн – це Російська Федерація, Англія, Франція, Німеччина, Греція – всі ці люди очікуються тут 11 листопада. Ми дуже сподіваємося, що вони донесуть правдиву інформацію про те, що буде відбуватися в день голосування на «виборчих дільницях» у «ДНР», – повідомила голова так званої «ЦВК угруповання «ДНР» Ольга Позднякова.

Пушиліну і Пасічнику замало прийти до «влади» – треба в ній закріпитися.

Луганський журналіст Іван Жеведь проаналізував список кандидатів у так звані «народні ради». Головні бойовики заводять у «владу» нових – своїх людей.

«Верхня частина списку – це діючі «депутати», які залишилися вірні Пасічнику, якщо брати список «Миру Луганщині», вони урізноманітнені молоддю», – каже Іван Жеведь.

У «перемозі» Пасічника і Пушиліна ніхто не має сумнівів. Запитання – що зміниться для звичайних людей – досі відкрите.

Хочеться, щоб стало як було! Щоб поїзди ходили, щоб до батьків поїхати було можна

«Хочеться, щоб стало, як було! Щоб поїзди ходили, щоб до батьків поїхати було можна», – зізнається луганчанка.

А тим часом українські правоохоронці пообіцяли порушити кримінальні справи проти всіх організаторів так званих «виборів».

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​​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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