Результати псевдовиборів на окупованому Донбасі будуть юридично нікчемними – МЗС

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з незаконними «виборами» на окупованих збройними угрупуваннями територіях Донбасу. Про це ідеться у опублікованому міністерством повідомленні.

«Спроба Росії виправдати, організувати та згодом легітимізувати процес фейкового «голосування» на окупованому Донбасі є кричущим порушенням норм і принципів міжнародного права, українського законодавства, а також суверенітету та територіальної цілісності України. Одночасно, Росія, як сторона збройного конфлікту на Донбасі та підписант Мінських домовленостей, вкотре фундаментально порушила свої зобов’язання за ними. У цьому зв’язку, знову наголошуємо, що результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством», – заявили у МЗС.

Міністерство нагадує, що легітимні вибори на Донбасі можливі лише у відповідності до українського законодавства та стандартів ОБСЄ із забезпеченням спостереження Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.

«Вважаємо обурливим, що Росія проігнорувала чітку позицію міжнародного співтовариства, яке засудило організацію фейкових «виборів» та закликало до їх скасування. Росія несе повну відповідальність за ці незаконні дії та руйнівні наслідки для мирного процесу. Закликаємо міжнародне співтовариство до посилення політичного та економічного тиску на Кремль, а також запровадження нових санкцій проти держави-окупанта та осіб, які брали безпосередню участь в організації цих бутафорських «виборів», – ідеться у заяві.

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Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. «ЄС вважає «вибори»… незаконними і не визнає їх», – йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада.

ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

Президент України Петро Порошенко повідомив 10 листопада про дії, до яких вдається українська держава у зв’язку з організацією так званих «виборів» на окупованій частині Донбасу.

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Українська влада закликала жителів окупованих територій не ходити на це голосування і попередила, що участь у них є порушенням українського законодавства.

Псевдовибори суперечать Мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано.