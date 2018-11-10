МінТОТ закликає жителів окупованого Донбасу утриматися від участі у «виборах» 11 листопада

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій у поширеній 10 листопада заяві закликає громадян України, які живуть на тимчасово непідконтрольних урядові територіях Донецької та Луганської областей, проігнорувати псевдовибори 11 листопада.

Міністерство вказує, що організовані бойовиками заходи суперечать Мінським угодам та резолюції Ради безпеки ООН щодо Донбасу, оскільки ці документи передбачають вибори «виключно на місцевому рівні за умови дотримання українського законодавства».

«Проведення таких «виборів» ставить під сумнів загальне, пряме, рівне волевиявлення народу. Громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, перебувають в інформаційній ізоляції та зазнають тиску з боку держави-агресора щодо прийняття рішення про участь у нав’язаних незаконних виборах. МТОТ звертається з проханням до громадян України, які вимушені перебувати в окупації, утриматися від участі у нелегітимних виборах та просить не піддаватися маніпуляціям держави-агресора», – вказано в заяві.

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Раніше сьогодні Європейський союз засудив плановані підтримуваними Росією бойовиками на 11 листопада «вибори» на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. «ЄС вважає «вибори»… незаконними і не визнає їх», – йдеться в заяві Євросоюзу, оприлюдненій 10 листопада.

ЄС також закликає Росію «повною мірою використати свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує», щоб забезпечити швидке і повне виконання Мінських угод, «починаючи зі всебічного припинення вогню і виведення тяжкого озброєння».

Українська влада закликала жителів окупованих територій не ходити на це голосування і попередила, що участь у них є порушенням українського законодавства.

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Підтримувані Росією збройні сепаратистські угруповання «ДНР» і «ЛНР», визнані в Україні незаконними і терористичними, заявили про намір провести 11 листопада на окупованих частинах територій Донецької і Луганської областей «вибори» ватажків цих угруповань, а також їхніх «депутатів парламентів». Такі вибори суперечать мінським домовленостям, за якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, відповідно до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

Росія твердить, ніби мінські домовленості не забороняють таких виборів, бо, мовляв, про них там не згадано. Ці угоди тим часом передбачають на тих територіях єдині можливі вибори – місцеві, на згаданих вище умовах. Також Москва стверджує, що, мовляв, є не стороною, а лише «гарантом» виконання всіх трьох мінських домовленостей, а відтак не має за ними ніяких зобов’язань. Київ і його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Росії виконати її зобов’язання за «Мінськом».

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