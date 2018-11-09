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09 Листопад 2018, Київ 13:47
Новини | Суспільство

«Керівників вам уже призначили» – Грицак закликав мешканців окупованого Донбасу бойкотувати «вибори»

За словами Грицака, мешканці окупованих територій не можуть вплинути на те, хто очолює незконні угруповання

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Голова Служби безпеки України Василь Грицак звернувся до мешканців окупованих територій на сході України з закликом не брати участі в так званих «виборах» ватажків збройних угруповань «ДНР» і «ЛНР». Про це він заявив на брифінгу в Києві 9 листопада.

Він запевнив, що мирні жителі не зможуть вплинути на результати цього процесу, однак порушать українське законодавство.

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«Незалежно від того, підете ви на ці вибори, не підете ви на ці вибори – керівників вам уже призначили. І краще ви на них не ходіть, оскільки це є грубим порушенням українського законодавства. Вже зараз всі провідні країни світу, Євросоюзу, Великої Сімки і не тільки перед виборами вже не визнають їхню легітимність – і не можуть визнати. Вони не відповідають ані українському законодавству, ані Мінському процесу», – заявив Грицак.

Натомість єдиним бенефіціаром «виборів» голова СБУ назвав Росію, нагадавши про готовність Москви визнати «результати голосування».

«Ці, як ми кажемо, бутафорські вибори є саме їхнім (російським – ред.) спектаклем, де продюсерами, сценаристами, режисерами виступають представники адміністрації президента Російської Федерації, а пересічні мешканці окупованого Донбасу – це навіть не актори, а, на жаль, лише статисти. Так було в 2014 році, так відбудеться і в 2018-му», – порівняв він.

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7 вересня в угрупованні «ДНР» оголосили про намір обрати собі нового лідера 11 листопада. Це сталося після того, як попередній ватажок угруповання Олександр Захарченко 31 серпня загинув унаслідок вибуху в ресторані в центрі контрольованого бойовиками Донецька.

Рішення про проведення 11 листопада виборів «глави» і «депутатів» ухвалили і в угрупованні «ЛНР».

Це суперечить Мінським угодам, згідно з якими місцеві вибори на нині непідконтрольних Україні територіях можливі лише після політичного врегулювання конфлікту, у відповідності до українського законодавства і за стандартами ОБСЄ.

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