Порошенко закликає ЄС посилити санкції проти Москви через «вибори» на окупованій частині Донбасу

Президент України Петро Порошенко на саміті Європейської народної партії закликав посилити політичний і санкційний тиск проти Росії у зв’язку з запланованими фейковими виборами 11 листопада на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

«Під час виступу на саміті Європейської народної партії закликав рішуче засудити фейкові вибори 11 листопада на Донбасі, організовані Кремлем, та підкреслив важливість збереження та посилення санкційного режиму проти Російської Федерації», – зазначив Порошенко у Facebook.

Окремо він наголосив на необхідності збільшення міжнародного тиску на російську сторону з метою звільнення українських політичних в’язнів.

Водночас Порошенко відзначив, що 2019 рік стане визначальним і для України, і для ЄС, й одним з пріоритетних завдань стане спільна відповідь на втручання Росії у виборчі процеси.

Президент України Петро Порошенко 7–8 листопада перебуває з робочим візитом у Фінляндській Республіці.

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