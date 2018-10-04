В ЄС вітають подовження закону про особливості самоврядування в ОРДЛО й протестують проти «виборів» бойовиків

Подовживши дію закону про особливий порядок самоврядування на окупованих територіях, Україна підтвердила свою відданість Мінським угодам, заявили в Європейській службі зовнішніх справ.

«Через більш ніж чотири роки після початку конфлікту на сході України імплементація Мінських домовленості усіма сторонами залишається ключем до досягнення тривалого мирного рішення цього конфлікту. Більшість пов’язаних із Мінськом зобов’язань, починаючи зі справжнього припинення вогню, досі не виконані», – водночас зауважили в органі Євросоюзу.

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Серед таких невиконаних зобов’язань також називають утримання від «виборів» на окупованих територіях.

«Анонсування так званих «виборів» у так званих (незаконних збройних угрупованнях – ред.) «Луганська народна республіка» і «Донецька народна республіка» 11 листопада суперечить духу й літері Мінських угод. Ми й надалі очікуємо, що Росія повністю візьме на себе відповідальність із цього боку і використає свій значний вплив на сепаратистів, яких підтримує, щоб виконати всі вимоги Мінська», – йдеться в заяві Європейської служби.

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4 жовтня Верховна Рада ухвалила, а президент Петро Порошенко підписав продовження дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей».

Закон про особливий порядок самоврядування на Донбасі Верховна Рада ухвалила у вересні 2014 року терміном на три роки. Ним передбачено, що особливий порядок на окремих територіях буде введений «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема в частині, що стосується виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

У жовтні 2017 року парламент продовжив дію закону на рік.