Продовження на рік чинності закону про особливі умови самоврядування на Донбасі вступило в силу

Закон про «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» набрав у вівторок чинності. Вступ у дію закону відбувся після публікації в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України». Відповідно до тексту закону, він набирає чинності з дня опублікування і відповідно діятиме до 10 жовтня 2018 року.

Цей закон діє з 18 жовтня 2014 року, однак у чинність вступила його перша стаття, що передбачала тимчасове введення на 3 роки особливого порядку самоврядування на окупованій частині Донбасу, а тепер, відповідно до змін, такий порядок запроваджується терміном на 1 рік.

Верховна Рада ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей» 6 жовтня.

Закон уточнює, що набрання чинності особливостей місцевого самоврядування може настати тільки після виконання низки умов, серед яких виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків та найманців із території України. Саме ці особливості самоврядування нині окупованих регіонів у Росії, а також на Заході називають «особливим статусом».

Також 6 жовтня український парламент схвалив у першому читанні законопроект про особливості державної політики для забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях. Серед його пунктів – визнання Росії державою-агресором.