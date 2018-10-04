(Друкуємо мовою оригіналу)

4 октября украинский парламент продлил действие закона об «особом статусе» Донбасса. Документ приняли в 2014 году на 3 года. Но он так и не заработал. В прошлом году его продлили еще на год – но вновь без результата. Ранее западные партнеры Украины призывали опять продлить действие этого закона. Что предполагает этот документ, почему он не заработал и что думают в Украине о продлении его действия, расскажет Радио Донбасс.Реалии.

Что предполагает закон?

– Провести выборы в местные органы власти по Конституции и законам Украины, а руководителей прокуратуры и судов назначить по особому порядку при участии новоизбранных органов власти.

– Не допускать криминального преследования участников событий на территории Луганской и Донецкой областей.

– Способствовать использованию русского и других языков во всех сферах жизни.

– Поддержать эти районы в социально-экономическом развитии: в восстановлении промышленности, транспортной и социальной инфраструктуры, жилья. Помочь переориентировать промышленный потенциал, создать новые рабочие места, привлечь инвестиции и кредиты. При этом поддержка отдельных районов Луганской и Донецкой областей должна отличаться от общего экономического режима хозяйственной и инвестиционной деятельности, а ее объемы нельзя сокращать.

– Помочь отдельным районам Луганской и Донецкой областей развивать трансграничное сотрудничество с Россией.

– В этих районах местные органы власти могут создавать отряды народной милиции для охраны общественного порядка.

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Почему не работает?

Принятие закона было частью выполнения Украиной политической части Минских соглашений. Наряду с этим законом должны были вноситься изменения в Конституцию в части децентрализации и в закон о выборах, а также приниматься закон об амнистии.

Однако, у сторон боевых действий разный взгляд на очередность выполнения договоренностей. Украинская сторона прописала в законе, что его пункты вступят в силу только после вывода незаконных вооруженных формирований, боевиков, наемников и всей военной техники с территории страны.

В России и группировках «ДНР» и «ЛНР», которые она поддерживает, неоднократно заявляли, что Украина для начала должна выполнить политическую часть договоренностей – имплементировать закон об амнистии и закрепить «особый статус» Донбасса в Конституции.

Одним из первых призвал Украину продлить срок действия закона Курт Волкер

Одним из первых призвал Украину продлить срок действия закона Курт Волкер, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины. По его мнению, вреда от продолжения действия закона не будет. Минусы могут быть только в случае, если этого не сделать. По его мнению, с украинской стороны было бы логично продолжать давить на Россию и не позволить ей использовать остановку действия закона в свою пользу.

Обратился к украинскому парламенту по поводу продления действия закона и спецпредставитель СММ ОБСЕ Мартин Сайдик. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

В парламенте однозначного мнения не было в этом вопросе. Одни говорили, что продлевать действие закона нет смысла. Другие считали, что нужно не только продлевать действие этого закона, но и начинать работать над другими законодательными актами, прописанными в Минских соглашениях (больше о позициях фракций парламента читайте здесь).

Ранее Радио Донбасс.Реалии спросило жителей востока (Северодонецк) и запада (Черновцы) страны, что они думают о возможном продлении действия закона.

«Да он ничего и не дает. И продлевать его нет смысла. Это попытки что-то предпринять, но они ни к чему не приводят», – говорит прохожий из Северодонецка.

«Наверное, нет. Я изначально не была согласна с его принятием», – говорит жительница Северодонецка.

«Кроме говорильни, ничего нет. «Особый статус», «особый статус» – и так оно и затихло. Прекратить нужно стрельбу и разводить в разные стороны войска. Мне кажется, что если перестать стрелять, то потихоньку все начнет налаживаться», – считает житель Северодонецка.

«Я не понимаю, зачем Донбассу «особый статус»? Тогда давайте дадим «особый статус» Закарпатью и Львовской области. Мы – Украина или не Украина? Если не Украина, то зачем? Если Украина, тогда тоже зачем?», – считает переселенка из Луганска, которая живет в Северодонецке.

«Я вообще против того, чтобы это была «особая территория». Это территория Украины. Была, есть и будет», – считает жительница Черновцов.

«Он не нужен. Мы же жили как-то все на равных, у нас не было обособлений. И сейчас не должно быть», – говорит прохожий из Черновцов.

Закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят парламентом 16 сентября 2014 года, президент подписал его 16 октября, а вступил в силу закон 18 октября 2014-го. Этот закон подготовили в рамках минских договоренностей, он предусматривает упомянутый особый порядок сроком на 3 года для неподконтрольных Киеву территорий, границы которых определены Минскими соглашениями. В прошлом году действие закона продлили до 10 октября 2018. А 4 октября 2018 года его продлили до 31 декабря 2019 года включительно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)