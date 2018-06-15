На підступах до Горлівки, що на Донеччині, ніч минула спокійно. Напередодні тут точилися активні бої. Військові пояснюють, що вороги вдаєються до різноманітних провокацій, зокрема висовують тварин з окопів, очікуючи реакції солдатів. Однак у нічний тепловізійний пристрій військові чітко розрізняють тварин і людей. В цю ніч, за словами вояків, намагався висунутися снайпер, але його відігнали вогнем. За горизонтом чутно роботу артилерії, активні бої точилися по інший бік Горлівки.