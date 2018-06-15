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15 Червень 2018, Київ 19:50
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Стрілянина під Горлівкою: бойовики провокують військових тваринами – відео

Стрілянина під Горлівкою: бойовики провокують військових тваринами – відео
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На підступах до Горлівки, що на Донеччині, ніч минула спокійно. Напередодні тут точилися активні бої. Військові пояснюють, що вороги вдаєються до різноманітних провокацій, зокрема висовують тварин з окопів, очікуючи реакції солдатів. Однак у нічний тепловізійний пристрій військові чітко розрізняють тварин і людей. В цю ніч, за словами вояків, намагався висунутися снайпер, але його відігнали вогнем. За горизонтом чутно роботу артилерії, активні бої точилися по інший бік Горлівки.

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