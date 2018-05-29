«Гра» Путіна з Заходом: загострення на Донбасі та МН17

За останні кілька днів інтенсивність бойових дій на Донбасі дещо знизилась. Проте експерти не поспішають говорити про те, що загострення вже позаду. Обстріли почали посилюватись ще минулого тижня. І досі уздовж лінії фронту – жодного натяку на перемир’я. Чи не щодня українська армія, мирне населення та підтримувані Росією бойовики зазнають втрат. На тлі цього Кремль «заморозив» переговори щодо Донбасу. Чому ж Москва не зупиняє ескалації? І чи допоможе Захід зупинити загострення?

Горлівка, Станиця Луганська, Зайцеве, Південне, Широкине – це найгарячіші точки Донбасу останніх двох тижнів. Чи не щодня гинуть та зазнають поранень як українські військові, так і мирне населення.

Підтримувані Росією бойовики застосовують важку артилерію та ігнорують мінські домовленості, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Тому завдання військових – обороняти позиції і не дати противникови піти у наступ.

«Коли, звісно, працює ствольна артилерія – з цим є великі проблеми. Через те, що в 90% випадків ми знаємо, де вони б’ють – 300 метрів від житлових кварталів. Щоб нам туди дати гідну відповідь, потрібно точно так само стріляти з 10–15 кілометрів. А так може бути загроза місцевому населенню. Тому виходить, коли обстрілює артилерія – ми можемо тільки сидіти і мовчати», – каже військовий Кирило.

«Дядю Ваню, рятуй мамку»

Через один із таких обстрілів поблизу Попасної на Луганщині постраждала уся родина. Батько та син загинули. Матір та другого сина госпіталізували із важкими травмами.

«Забіг у хату, у нас тут поляки були, кореспонденти. Тут крик – Андрій, старший її син, забігає: «Дядю Ваню, рятуй мамку». Я побіг, але що запальничкою насвітиш? Усе обірване, Свєта лежить: «Ванько, у мене кишки вилізли, бік розпорений». Вона подушку отак притулила – і чіпати її страшно», – розповідає Іван, сусід пораненої жінки.

Збройні угрупування, що за військової та фінансової підтримки Росії утримують контроль над частиною Донбасу, у загостренні конфлікту звинувачують українську армію. Мовляв, Збройні сили готуються до штурму. В штабі Об’єднаної операції відповідають: це «російські вигадки».

«Один із небагатьох способів, як можна мобілізувати населення, – це саме технологія «обложеної фортеці». Коли апелюють, що вороги навколо, і вороги будуть нападати, і ми маємо об’єднатися перед зовнішнім ворогом», – вважає Олег Саакян, керівник платформи «Єдиний координаційний центр».

Реакція Заходу впливає чи ні?

Тим часом ескалація на Донбасі не залишилася непоміченою в світі. Вашингтон покладає відповідальність за загострення ситуації на російський уряд. Кремль фінансує і тренує місцеві бандитські формування для продовження конфлікту, кажуть у Державному департаменті.

«Поки Росія продовжує збурювати конфлікт на сході України, надаючи кошти, ресурси і солдатів у регіон, російська економіка і надалі перебуває у стагнації. Ми закликаємо Росію припинити агресію в Україні та виконати зобов’язання в рамках підписаних мінських угод», – заявила Гезер Науерт, речниця Державного департаменту США.

На боці Києва виступила й Варшава, яка зараз головує у Раді безпеки ООН. Голова Міністерства закордонних справ Польщі Яцек Чапутович закликав світ захистити цивільне населення Донбасу. Україна залишається об’єктом військової агресії, а частина її території підконтрольна Москві, сказав він.

«Ми не можемо дозволити, щоб світ перестав говорити про те, що відбувається в Україні. Це обов’язок нашого членства у Раді безпеки», – сказав Чапутович.

У Євросоюзі ж хочуть покарати Росію не заявами, а новими обмеженнями. За даними кореспондента Радіо Свобода у Брюсселі, наприкінці червня Рада ЄЄ планує розширити санкції проти Росії.

Ескалація для торгів

А от Кремль не вважає себе винним. Президент Росії Володимир Путін навіть використовує напругу у регіоні для дипломатичного торгу. На зустрічі із канцлером Німеччини Анґелою Меркель саме напругою на сході України він пояснює замороження переговорів щодо миротворчої місії ООН.

«Різні модальності обговорюються, поки не всі позиції узгоджені. Суттєво ускладнює ситуацію досить нестабільна ситуація на лінії зіткнення», – заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Але цього тижня в країн заходу з’явився ще один аргумент. Міжнародна Спільна слідча група озвучила проміжні результати розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» рейсу MH17.

Зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили літак, належав 53-й бригаді протиповітряної оборони Росії. Міністерство оборони Росії свою участь спростовує. Але Захід розслідуванню довіряє.

«Нідерландці дуже чітко встановили факт російської прямої відповідальності, встановили підрозділ, з якого надійшла ця протиповітряна зброя, яка була використана і повернута. Нідерландське розслідування підкреслює, що справді є пряма відповідальність Росії. Вона має змінити підхід і вирішити його на користь миру», – заявив під час телефонного брифінгу спеціальний посланець Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

НАТО та Євросоюз також закликають покарати винних у катастрофі. І така тверда реакція світу може сплутати Путіну його «гру» на Донбасі.

«На сьогодні уже є висновок міжнародної слідчої групи, яка однозначно каже, що на Донбас заходили кадрові військові Російської Федерації на штатній техніці, яка належить силам протиповітряної оборони Російської Федерації. І це означає, що вже є один факт, доведений не нами», – вважає експерт Інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Із далекими від дипломатичних закидами на країни Європи обрушився колишній стратег адміністрації президента США Дональда Трампа, екс-радник із національної безпеки Стів Беннон. На виступі у Празі відомий різкими поглядами Беннон критикує Європу – за недофінансування оборонних бюджетів. І заявляє: настав час діяти рішуче.

«Ви так стурбовані через Росію. То турбуйтеся! Турбуйтеся про танки через Фульдський коридор (місцевість у Німеччині, через яку очікували масової танкової атаки СРСР – ред.). Турбуйтеся про танки, які йдуть через Україну. Але якщо ви турбуєтеся, маєте вкладати гроші. Вам має бути соромно!» – сказав Беннон.

Тепер м’яч на полі Росії, кажуть експерти. Росії, яку – принаймні, аргументами – оточили з усіх боків. Від Кремля очікують поступок щодо миротворчої місії ООН, яка б діяла на всій непідконтрольній Україні території та уздовж українсько-російського кордону. Та замість поступок на Донбасі поки продовжують вибухати снаряди та гинуть люди.

Цей матеріал підготовлено спеціально для програми «Завтра» – спільного проекту Радіо Свобода та телеканалу «112 Україна». Дивіться її щонеділі о 18:00 на телеканалі «112 Україна».