Для чого Росія укріплює кордон з «ЛНР» та «ДНР»?

Масштабну і незвичайну роботу розгорнула Росія на кордоні з Україною. Російські прикордонники встановлюють загородження з колючого дроту, риють протитанкові рови. Дивне в усьому цьому те, що облаштовує Росія кордон не просто з Україною, а з неконтрольованими українським урядом територіями Донбасу.

Окупаційна адміністрація так званих «республік» з року в рік обіцяє мешканцям контрольованих нею територій, що «ЛНР» та «ДНР» увійдуть до складу Росії. Та поки що одночасно зі створенням усіляких структур з «інтеграції» окупованих територій до Росії йде укріплення кордону.

Свідоцтва про це є у сюжетах на YouTube, на супутникових фото знімках Google. Також процес інженерного облаштування кордону можна відстежити за даними на сайті держзакупівель Російської Федерації.

«Боротьба з контрабандою»?

Восени 2017 року на каналі «Журнал Пограничная Застава» в YouTube виклали сюжет, в якому йшлося про облаштування кордону поблизу хуторів Рози Люксембург та Бобров Ростовської області. Місцевим жителям роз’яснювали необхідність встановлення колючого дроту на кордоні з Україною. Саме так у сюжеті – жодних згадок, що зараз це ділянки, які контролює угруповання «ЛНР».

«Прикордонне управління ФСБ Росії по Ростовській області активно веде роботу з інженерного облаштування державного кордону. Будується перший рубіж основних інженерних споруджень, облаштовуються протитранспортні рови й забори», – розповідає Сергій Чичканов, начальник відділу Прикордонного управління ФСБ Росії у місті Гуково.

У грудні 2017-го сюжет «В Ростовській області на кордоні з Україною з’явився двохметровий паркан з колючим дротом» вийшов на каналі «Россия-1». Як і в попередньому ролику, йдеться про ділянки кордону Росії з тимчасово неконтрольованими українським урядом територіями. А саме – відтинки поблизу з офіційно закритим прикордонним пунктом пропуску «Ізварине», який діє нелегально під контролем «прикордонної служби міністерства держбезпеки ЛНР».

Офіційне обґрунтування – боротьба з контрабандою. За словами того ж гуковського прикордонника Чичканова, до Росії везуть цигарки, а з Росії до «ЛНР» – товари народного споживання.

Оk, Google

Протитранспортні рови, про які казав начальник гуковського відділу Прикордонного управління ФСБ, з’явилися вздовж багатьох ділянок кордону РФ з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Ці фортифікації можна роздивитися на супутникових знімках у Google Maps.

Рови тягнуться там, де нема природних перешкод для руху техніки – посадок, балок, лісів, ставків, річок. Поблизу від населених пунктів ровів також переважно немає, бо там потайки перетнути кордон не можна. Крім того, часто лінія державного кордону проходить між ланами українських та російських сіл і співпадає з лісозахисними смугами. А от розриви у таких смугах зазвичай перекопані ровами, аби завадити перетину автотехніки ґрунтовими путівцями.

Приблизно визначити час, коли ці рови з’явилися, допомагає програма Google Earth. В ній є інструмент шкали часу, за допомогою якого можна зазирнути у минуле територій, які нас цікавлять.

Як виявилося з історичних супутникових знімків, певна кількість ровів на кордоні – це доробок довоєнних років. Але важливо, що ці перешкоди підтримують у «робочому стані», не дають їм зарости травою й зникнути. Прокопують наново і ті, що знаходяться на російській території, і на території України, яку нині контролюють керовані Росією окупаційні адміністрації «ЛНР» та «ДНР».

​Утім є й такі рови, що з’явилися вже за часів окупації. А в деяких випадках старі перешкоди російська прикордонна служба ФСБ (або «прикордонники Міністерств держбезпеки» угруповань «Л/ДНР», яких так само курує ФСБ Росії) вдосконалила й доповнила новими ровами.

Роботи продовжаться і цього року

З офіційного сайту Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель РФ, можна отримати дані про те, на що витрачає гроші Федеральний держаний казенний заклад «Прикордонне управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації по Ростовській області».

Крім харчування для особового складу, твердого палива та інших побутових витрат, у системі реєструються тендери на поставку специфічного обладнання й робіт. Як-от монтаж щогли баштового типу, технічне обслуговування автономних постів спостереження різних типів («Зверобой», «Рубін-О», «Гренадер» тощо).

​Серед іншого бачимо оголошений 8 травня 2018 року тендер на постачання труби профільної. Така металопродукція використовується для монтажу щогл, каркасів будівель, а також у якості стовпів для огорож. Російські прикордонники планують закупити такої труби на 2,555 мільйони рублів. З огляду на ціни в Ростовській області (від 40 тис. руб. до 60 тис. руб. за тонну) це 42,5-63,8 тон профільної труби, яка може піти на облаштування кордону колючим дротом. У березні та квітні труби профільної вже придбали на більш як п’ять мільйонів рублів.

На постачання колючого дроту на суму 3 228 876 рублів тендер оголошений у березні. У 2017 році це ж прикордонне управління закуповувало такий самий дріт за ціною 87 тисяч рублів за тонну, отже цього року придбали близько 36 тонн колючого дроту. Кілограм його йде на 10 метрів, тобто це 360 кілометрів «колючки».

Також у березні та квітні провели тендери на закупівлю розбірних огороджувальних заборів на більш як 1,8 мільйони рублів. Минулого року такі закуповували для контрольованого бойовиками Донецька. «Ростовська область відгородиться від України забором з колючим дротом», – повідомляли про це російські ЗМІ.

ФСБ боїться прориву бойовиків?

Це може бути і справді боротьбою з контрабандою. На тимчасово окупованих територіях Донбасу фактична монополія на владу належить силовикам, які працюють під проводом ФСБ Росії. Відповідно, ФСБ контролює й ринок споживчих товарів, а отже будь-яка контрабанда – це прямі збитки для бізнесу російських спецслужбовців.

Та є й інша причина посилення контролю на кордоні з Донбасом. Росії потрібно звести до мінімуму ймовірність неконтрольованого потрапляння у зворотній бік зброї та боєприпасів, які перед цим завезені з Росії.

Однак, ці резони не пояснюють, навіщо ФСБ робить з прикордонних пунктів пропуску фортеці. Очевидці описують, що з боку окупованих українських територій споруди обкладені бетонними блоками й мішками з піском. Чи не очікують росіяни масової втечі озброєних бойовиків з Донбасу та спроб прориву до Росії?