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22 Травень 2018, Київ 18:42
Донбас

Иллюзия связей: движется ли группировка «ДНР» в Россию

Главарь группировки «ДНР» и вооруженные боевик у цеха Юзовского меткомбината, 2017

(Друкуємо мовою оригіналу)

Группировка «ДНР» «берет курс на укрепление независимости и сближение с Россией», сообщил недавно ее главарь Александр Захарченко на съезде общественного движения «Донецкая республика». Захарченко уже не первый раз делает подобные заявления. При этом, открыто о связях с Россией на неподконтрольной территории, в основном, говорят, имея ввиду гуманитарную сферу. А что же происходит в других?

Лидеры группировки «ДНР» периодически упоминают контакты с Россией в экономической сфере, но чаще все сводится лишь к инициативам и планам развития торговли в будущем. Россия полностью контролирует экономические процессы в ОРДЛО, но держит дистанцию, констатируют эксперты. В Кремле не заинтересованы полностью интегрировать отдельные территории Донецкой и Луганской областей. Заявляя о тесном сотрудничестве, Россия скорее устанавливает близкие гуманитарные связи с группировкой «ДНР», создавая общее культурное пространство для поддержания пророссийских взглядов у местного населения. Это десятки мероприятий, концертов, «культурных обменов», пробегов, пропагандистских лекций для детей и прочих шагов, направленных на информационную обработку жителей. А вот сферы, связанные с экономикой, технологиями и инвестициями, не так интересуют страну, поддерживающую сепаратистов – здесь речь идет скорее о минимальных вложениях, необходимых для выживания территории.

«Внешнее управление спасло промышленность «ДНР»

Весной прошлого года боевики вооруженного формирования «ДНР» объявили о так называемой национализации предприятий, которые находятся в ОРДЛО, ввели на них внешнее управление. После чего Захарченко заявил, что это «спасло промышленность ДНР от уничтожения».

В группировке «ДНР» не раз сообщалось о запуске того или иного предприятия, к примеру, Донецкого металлургического завода, Енакиевского металлургического завода, Харцызского сталепроволочно-канатного предприятия «Силур».

Юзовский метзавод в оккупации
Юзовский метзавод в оккупации

Но без помощи России попытки боевиков запустить предприятия оказались бы безуспешны, поскольку экономика группировки не способна функционировать самостоятельно. По результатам исследования Центра изучения России и оккупированных территорий совместно с изданием «Деловая столица», дотации России для группировки «ДНР» составляют около 300 миллионов долларов (без содержания армии).

«Стирол» до войны
«Стирол» до войны

Донецкий журналист Денис Казанский уточняет, что бюджет группировок «Л/ДНР» минимум на 70% состоит из российских дотаций и вливаний.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин рассказывает, что сообщения о запущенных предприятиях, взятых под «внешний контроль», в основном ложные: «На предприятиях, которые производили химическую продукцию, удобрения, теперь максимум производят пластиковые стаканы. Работают водочные заводы, наверное, работает табачная фабрика. Это все контрабандой завозится как в сторону России, так и в Украину. А так – это все голая пропаганда».

Юрий Карин
Юрий Карин

Главный редактор издания «Depo.ua» Ольга Лукинова говорит, что Россия поддерживает работу предприятий на подконтрольной группировке «ДНР» территории, но в полном их восстановлении не заинтересована:

Ольга Лукинова
Ольга Лукинова

В самой России достаточно развита промышленность, и создавать новых конкурентов им невыгодно
Ольга Лукинова

«В самой России достаточно развита промышленность, и создавать новых конкурентов им невыгодно. Однако, они запускают там предприятия на минимальном уровне для того, чтобы поддерживать пропагандистскую войну – Россия пришла, Россия помогает, а Украина бросила», – говорит она.

Представители группировки действительно акцентируют внимание на том, что Украина «отказывается сотрудничать» с «ДНР» и «не хочет налаживать социально-экономические связи». В то время как связи с Россией якобы продолжают укрепляться. По словам главаря группировки «ДНР», международные связи подконтрольной ему территории расширяются, работает интеграционный комитет «Россия-Донбасс», также были подписаны соглашения с непризнанной территорией Южная Осетия.

Внешние торговые связи группировки «ДНР»

Недавно представители вооруженного формирования сообщили, что в прошлом году продукция, произведенная на оккупированной территории, была якобы экспортирована в 15 стран.

Юрий Карин рассказывает, что в ОРДЛО работает «сырьевая схема», с помощью которой реализуется продукция и уголь за пределы временно оккупированных территорий: «Внешторгсервис» был передан и «зарегистрирован» в Южной Осетии, это предприятие, которое номинально находится под кураторством Сергея Курченко, через него выкачивается сырье».

Ранее группа «Информационное сопротивление» сообщала, что по «схеме» украинский уголь из ОРДЛО «превращают» в российский, после чего доставляют в Россию, а также зарубежным потребителям. Помимо этого, появилась информация, что теперь единственная компания, которой разрешено поставлять уголь из ОРДЛО в Россию, – «Газ-Альянс», ее тоже связывают с Курченко.

То, что раньше производили заводы, сейчас не имеет рынка сбыта
Юрий Карин

Группировка «ДНР» в основном экспортирует уголь и контрабандные подакцизные товары, утверждает Юрий Карин: «Это, наверное, единственная продукция, которая есть в ОРДЛО. То, что раньше производили заводы, сейчас не имеет рынка сбыта и в большинстве своем не имеет сырья». Сама Россия признает ввоз угля из ОРДЛО, который покупает по 30-45 долларов за тонну, реальная цена – 100-170 долларов.

Финансирование группировки «ДНР» – выплаты прекратятся?

Закачка каких-то денег не решает системный вопрос на той территории, это не запустит заводы
Денис Казанский

Россия контролирует хозяйственно-экономические процессы в ОРДЛО, но этих финансовых вливаний недостаточно для развития оккупированных территорий, считает Денис Казанский: «Закачка каких-то денег не решает системный вопрос на той территории, это не запустит заводы, машиностроение, которое полностью остановилось. Там продолжают разворовываться предприятия».

Денис Казанський
Денис Казанський

Еще в прошлом году появилась информация, что в 2019 году Россия может уменьшить помощь группировкам «ДНР» и «ЛНР», о чем писало издание «РБК». Но о каких суммах идет речь – неизвестно, никакой информации в статьях бюджета России официально нет.

Cейчас на балансе находятся исключительно бюджетники
Юрий Карин

Юрий Карин подтвердил, что финансирование Россией уменьшается с каждым годом: «У них сейчас на балансе находятся исключительно бюджетники. Мы отмечали, что периодически идут задержки с выплатами, ползут панические слухи о том, что эти выплаты прекратятся». Эксперт связывает этот процесс с ухудшением экономического положения самой России из-за санкций и долгов.

Вооруженное формирование «ДНР» не сможет самостоятельно развивать экономику и существовать без финансовой помощи Кремля, утверждает Юрий Карин: «Это абсолютно нереально, потому что в связи с отсутствием производственной базы экономики, они не в состоянии наполнять собственные бюджеты».

«В «ДНР» говорят о повышении «налогов», идет дань с мелкого и среднего бизнеса. Но это очень мизерно для содержания этих территорий. Поэтому это просто перекрывается пропагандой. Мнимые экономические успехи, мнимые производственные достижения», – добавляет он.

Общее гуманитарное пространство

Поскольку экономическая ситуация на подконтрольной «ДНР» территории сложная, а России нужно поддерживать пророссийские взгляды жителей, она укрепляет «русский мир» с помощью формирования общего гуманитарного пространства, что подтверждают регулярные сообщения так называемых СМИ «ДНР». Речь идет о взаимном обмене опытом с Россией в сфере медицины, образования, спорта.

Донецк, 2015 год
Донецк, 2015 год

В феврале прошлого года в России признали «документы» жителей ОРДЛО, при этом в самом указе не используются названия «самопровозглашенных республик», они определяются как «отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины».

Однако по факту жители неподконтрольных территорий Украины неоднократно сталкивались с проблемами на границе России: «паспорта», а также «номерные знаки» не признавались пограничниками, при себе нужно было иметь украинские документы.

А в апреле этого года в Госдуму внесли законопроект, упрощающий миграционные правила для жителей ОРДЛО. Авторы законопроекта объяснили свое предложение экономической блокадой Украиной ОРДЛО, что ведет, по их мнению, к гуманитарной катастрофе. При этом, в тексте документа жителей ОРДЛО называют гражданами Украины, названия группировок не упоминаются.

Из собственных источников Радио Донбасс.Реалии стало известно, что с недавних пор жители оккупированных территорий все же могут пересекать российскую границу, имея так называемые «документы» группировки «ДНР»: «Через границу пропускают без украинских документов, с «номерами» авто «ДНР» тоже можно проехать, по крайней мере, это Ростовская область», – сообщил источник. Вместе с тем, нет оснований утверждать, что эта практика — системна.

Сколько еще просуществуют поддерживаемые Россией группировки
«ЛДНР», зависит от экономических возможностей России, говорят эксперты.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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