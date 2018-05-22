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Группировка «ДНР» «берет курс на укрепление независимости и сближение с Россией», сообщил недавно ее главарь Александр Захарченко на съезде общественного движения «Донецкая республика». Захарченко уже не первый раз делает подобные заявления. При этом, открыто о связях с Россией на неподконтрольной территории, в основном, говорят, имея ввиду гуманитарную сферу. А что же происходит в других?

Лидеры группировки «ДНР» периодически упоминают контакты с Россией в экономической сфере, но чаще все сводится лишь к инициативам и планам развития торговли в будущем. Россия полностью контролирует экономические процессы в ОРДЛО, но держит дистанцию, констатируют эксперты. В Кремле не заинтересованы полностью интегрировать отдельные территории Донецкой и Луганской областей. Заявляя о тесном сотрудничестве, Россия скорее устанавливает близкие гуманитарные связи с группировкой «ДНР», создавая общее культурное пространство для поддержания пророссийских взглядов у местного населения. Это десятки мероприятий, концертов, «культурных обменов», пробегов, пропагандистских лекций для детей и прочих шагов, направленных на информационную обработку жителей. А вот сферы, связанные с экономикой, технологиями и инвестициями, не так интересуют страну, поддерживающую сепаратистов – здесь речь идет скорее о минимальных вложениях, необходимых для выживания территории.

«Внешнее управление спасло промышленность «ДНР»

Весной прошлого года боевики вооруженного формирования «ДНР» объявили о так называемой национализации предприятий, которые находятся в ОРДЛО, ввели на них внешнее управление. После чего Захарченко заявил, что это «спасло промышленность ДНР от уничтожения».

В группировке «ДНР» не раз сообщалось о запуске того или иного предприятия, к примеру, Донецкого металлургического завода, Енакиевского металлургического завода, Харцызского сталепроволочно-канатного предприятия «Силур».

Но без помощи России попытки боевиков запустить предприятия оказались бы безуспешны, поскольку экономика группировки не способна функционировать самостоятельно. По результатам исследования Центра изучения России и оккупированных территорий совместно с изданием «Деловая столица», дотации России для группировки «ДНР» составляют около 300 миллионов долларов (без содержания армии).

Донецкий журналист Денис Казанский уточняет, что бюджет группировок «Л/ДНР» минимум на 70% состоит из российских дотаций и вливаний.

Координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин рассказывает, что сообщения о запущенных предприятиях, взятых под «внешний контроль», в основном ложные: «На предприятиях, которые производили химическую продукцию, удобрения, теперь максимум производят пластиковые стаканы. Работают водочные заводы, наверное, работает табачная фабрика. Это все контрабандой завозится как в сторону России, так и в Украину. А так – это все голая пропаганда».

Главный редактор издания «Depo.ua» Ольга Лукинова говорит, что Россия поддерживает работу предприятий на подконтрольной группировке «ДНР» территории, но в полном их восстановлении не заинтересована:

В самой России достаточно развита промышленность, и создавать новых конкурентов им невыгодно

«В самой России достаточно развита промышленность, и создавать новых конкурентов им невыгодно. Однако, они запускают там предприятия на минимальном уровне для того, чтобы поддерживать пропагандистскую войну – Россия пришла, Россия помогает, а Украина бросила», – говорит она.

Представители группировки действительно акцентируют внимание на том, что Украина «отказывается сотрудничать» с «ДНР» и «не хочет налаживать социально-экономические связи». В то время как связи с Россией якобы продолжают укрепляться. По словам главаря группировки «ДНР», международные связи подконтрольной ему территории расширяются, работает интеграционный комитет «Россия-Донбасс», также были подписаны соглашения с непризнанной территорией Южная Осетия.

Внешние торговые связи группировки «ДНР»

Недавно представители вооруженного формирования сообщили, что в прошлом году продукция, произведенная на оккупированной территории, была якобы экспортирована в 15 стран.

Юрий Карин рассказывает, что в ОРДЛО работает «сырьевая схема», с помощью которой реализуется продукция и уголь за пределы временно оккупированных территорий: «Внешторгсервис» был передан и «зарегистрирован» в Южной Осетии, это предприятие, которое номинально находится под кураторством Сергея Курченко, через него выкачивается сырье».

Ранее группа «Информационное сопротивление» сообщала, что по «схеме» украинский уголь из ОРДЛО «превращают» в российский, после чего доставляют в Россию, а также зарубежным потребителям. Помимо этого, появилась информация, что теперь единственная компания, которой разрешено поставлять уголь из ОРДЛО в Россию, – «Газ-Альянс», ее тоже связывают с Курченко.

То, что раньше производили заводы, сейчас не имеет рынка сбыта

Группировка «ДНР» в основном экспортирует уголь и контрабандные подакцизные товары, утверждает Юрий Карин: «Это, наверное, единственная продукция, которая есть в ОРДЛО. То, что раньше производили заводы, сейчас не имеет рынка сбыта и в большинстве своем не имеет сырья». Сама Россия признает ввоз угля из ОРДЛО, который покупает по 30-45 долларов за тонну, реальная цена – 100-170 долларов.

Финансирование группировки «ДНР» – выплаты прекратятся?

Закачка каких-то денег не решает системный вопрос на той территории, это не запустит заводы

Россия контролирует хозяйственно-экономические процессы в ОРДЛО, но этих финансовых вливаний недостаточно для развития оккупированных территорий, считает Денис Казанский: «Закачка каких-то денег не решает системный вопрос на той территории, это не запустит заводы, машиностроение, которое полностью остановилось. Там продолжают разворовываться предприятия».

Еще в прошлом году появилась информация, что в 2019 году Россия может уменьшить помощь группировкам «ДНР» и «ЛНР», о чем писало издание «РБК». Но о каких суммах идет речь – неизвестно, никакой информации в статьях бюджета России официально нет.

Cейчас на балансе находятся исключительно бюджетники

Юрий Карин подтвердил, что финансирование Россией уменьшается с каждым годом: «У них сейчас на балансе находятся исключительно бюджетники. Мы отмечали, что периодически идут задержки с выплатами, ползут панические слухи о том, что эти выплаты прекратятся». Эксперт связывает этот процесс с ухудшением экономического положения самой России из-за санкций и долгов.

Вооруженное формирование «ДНР» не сможет самостоятельно развивать экономику и существовать без финансовой помощи Кремля, утверждает Юрий Карин: «Это абсолютно нереально, потому что в связи с отсутствием производственной базы экономики, они не в состоянии наполнять собственные бюджеты».

«В «ДНР» говорят о повышении «налогов», идет дань с мелкого и среднего бизнеса. Но это очень мизерно для содержания этих территорий. Поэтому это просто перекрывается пропагандой. Мнимые экономические успехи, мнимые производственные достижения», – добавляет он.

Общее гуманитарное пространство

Поскольку экономическая ситуация на подконтрольной «ДНР» территории сложная, а России нужно поддерживать пророссийские взгляды жителей, она укрепляет «русский мир» с помощью формирования общего гуманитарного пространства, что подтверждают регулярные сообщения так называемых СМИ «ДНР». Речь идет о взаимном обмене опытом с Россией в сфере медицины, образования, спорта.

В феврале прошлого года в России признали «документы» жителей ОРДЛО, при этом в самом указе не используются названия «самопровозглашенных республик», они определяются как «отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины».

Однако по факту жители неподконтрольных территорий Украины неоднократно сталкивались с проблемами на границе России: «паспорта», а также «номерные знаки» не признавались пограничниками, при себе нужно было иметь украинские документы.

А в апреле этого года в Госдуму внесли законопроект, упрощающий миграционные правила для жителей ОРДЛО. Авторы законопроекта объяснили свое предложение экономической блокадой Украиной ОРДЛО, что ведет, по их мнению, к гуманитарной катастрофе. При этом, в тексте документа жителей ОРДЛО называют гражданами Украины, названия группировок не упоминаются.

Из собственных источников Радио Донбасс.Реалии стало известно, что с недавних пор жители оккупированных территорий все же могут пересекать российскую границу, имея так называемые «документы» группировки «ДНР»: «Через границу пропускают без украинских документов, с «номерами» авто «ДНР» тоже можно проехать, по крайней мере, это Ростовская область», – сообщил источник. Вместе с тем, нет оснований утверждать, что эта практика — системна.

Сколько еще просуществуют поддерживаемые Россией группировки

«ЛДНР», зависит от экономических возможностей России, говорят эксперты.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)