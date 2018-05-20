Чи йде Сурков і хто буде новим куратором угруповань «ДНР» і «ЛНР»?

«Сірий кардинал» Кремля йде у відставку. Владислав Сурков, якого називають «архітектором» анексії Криму та куратором угруповань бойовиків «ДНР» і «ЛНР», за даними російських ЗМІ, більше не буде в Росії відповідати за український напрямок. Яку роль він грав у подіях на Донбасі і чи варто тепер чекати на прогрес у вирішенні україно-російського конфлікту?

Листопад 2017 року. Зелені чоловічки на вулицях Луганська і повалення Ігоря Плотницького. Переворот в угрупованні «ЛНР» вже тоді називають ударом по Владиславу Суркову. В Україні його вважають головним «архітектором» так званої «російської весни» на Донбасі.

Тепер помічник президента Росії, за даними видання РБК, йде у відставку.

У Путіна Сурков працював ще з часів першого президентського терміну. У роки прем’єрства він був заступником голови уряду. Знову помічником президента Путіна Суркова призначили у вересні 2013-го, за півроку до анексії Криму.

За словами колишнього депутата Держдуми Росії, який покинув Росію у серпні 2014 року, Іллі Пономарьова, Сурков був однією з рушійних сил анексії українського півострова.

Сурков стовідсотково несе повну відповідальність за те, що сталося

«Цю задачу вирішували дві людини – Сергій Шойгу і Владислав Сурков. Відповідно, Шойгу – військовий аспект, а Сурков – політичний аспект цієї анексії. У цьому сенсі Сурков стовідсотково несе повну відповідальність за те, що там сталося», – зауважує Пономарьов.

«Ми лише виконували їхню з Путіним волю» – бойовик

Від початку війни на Донбасі Суркова називають «куратором угруповань ЛНР/ДНР».

Йому приписують призначення лідерів бойовиків, а пізніше й організацію Мінського процесу.

Минулого року російська служба Reuters оприлюднила матеріал, в якому «три колишніх лідери бойовиків розповідають про те, що Сурков «визначає внутрішню політику промосковської адміністрації сепаратистів на сході України і вирішує, хто яку посаду в ній займатиме».

Відкрито заговорив про Суркова колишній так званий глава апарату «народної ради ДНР» Олексій Александров. На питання чому в Донецьку до влади «прийшли ті, хто прийшли» відповів:

«Усі подібні питання – до помічника президента Росії, куратора новоросійського напряму Суркова. Ми лише виконували їхню з Путіним волю», – написав Александров на своїй сторінці Facebook. Пізніше він видалив допис, але скріншоти збереглися.

Галас довкола звільнення Суркова дозволяє Кремлю тягнути час – експерт

Владислав Сурков перебуває під санкціями Євросоюзу за анексію Криму. Незважаючи на заборону відвідувати ЄС, у жовтні 2016 року він був у Берліні за одним столом з лідерами «нормандської четвірки». Пізніше помічника президента Росії призначили вести переговори зі спецпредставником США з питань України Куртом Волкером.

«Президент Путін – розумна і здібна людина. Він знає, що Росія робить. І якщо він готовий до встановлення миру, ми готові про це говорити. Ми готові зустрітися з паном Сурковим, або з будь-яким іншим представником», – так минулого тижня, перебуваючи на Донбасі, прокоментував можливе звільнення помічника російського президента Курт Волкер.

За словами політичного експерта Євгена Магди, завдяки інформаційному шуму довкола відставки Суркова Росія тягне час.

Кремль тягне час, щоб не давати відповідь на запитання про конкретні дії щодо врегулювання конфлікту на Донбасі

«Інформаційна кампанія довкола звільнення Суркова дозволяє одну просту річ. Вона дозволяє Кремлю тягнути час. Тягнути час для того, щоб не давати відповідь на запитання – які ваші конкретні пропозиції щодо врегулювання конфлікту на Донбасі? Росія хоче дочекатися президентських виборів і зміни президентської влади в Україні», – припускає Євген Магда.

Росія і «третій Рим»

Переговори Волкера із Сурковим на паузі з січня. Увесь цей час помічник президента Росії залишався в тіні – навіть на інавгурації Путіна камери не показували його багаторічного соратника.

Ще до інавгурації Сурков написав, як декому здалося, прощальну статтю у журналі «Росія в глобальній політиці».

Сурков у Кремлі врівноважував силове крило

У матеріалі під назвою «Самотність напівкровки», Сурков розмірковує про геополітичний вибір Росії. За його словами, Росія йшла на Схід і Захід, ніде не вкоренилася й тепер на неї очікує «третій тип цивілізації» і «третій Рим». Крім того, він цитує пісню російського репера.

«Буде важко, не раз згадається класика вітчизняної поезії: «Навколо тільки терни, терни, терни... б***ь, коли вже зірки ?!» Буде цікаво. І зірки будуть», – пише Сурков.

На думку російського політолога Дмитра Орєшкіна, Сурков у Кремлі врівноважував силове крило.

«Як він сам казав, в таких приватних бесідах: «Не було б мене – вся влада була б у силовиків». Тобто, він у Кремлі як би врівноважував це саме силове крило. Оскільки Путін від року до року мігрує в бік дедалі більшої «імперськості», все більшої «радянськості», все більшого мілітаризму і так далі, – роль Суркова вже нібито й не дуже потрібна», – каже Дмитро Орєшкін.

«Суркову пора на пенсію» – політолог

Апаратний бій ФСБ, на думку Дмитра Орєшкіна, помічник Путіна програв – в тому числі, на вулицях Луганська. Переворот минулого року вплинув на долю Суркова, але не на долю Донбасу.

Якби Сурков хотів залишитися на цій посаді, то він міг би там бути необмежену кількість часу

«Радикальних змін не буде. Але оскільки зараз там керують процесом ті люди, які навчені підривати, вербувати, організовувати операції прикриття, то нічого хорошого теж не буде. Суркову пора йти на пенсію. Думаю йому знайдуть гарне місце, не надто яскраве, тому що Путін своїх не здає і намагається не ображати, але як політик він вже скінчився», – зауважує політолог.

Водночас екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов вважає, що можлива відставка Суркова пов’язана із його власним бажанням.

Я не думаю, що Сурков комусь щось програв

«Я не думаю, що він комусь щось програв. Я абсолютно впевнений, що якби Сурков сам хотів залишитися на цій посаді, то він міг би там бути необмежену кількість часу. Думаю, швидше за все, він сам втомився і хоче піти. Останній раз я його бачив у 2014 році, незабаром після того, як голосував проти анексії Криму. Він вже тоді був без будь-яких захоплень, був в стані такому, вкрай меланхолійному», – заявляє Пономарьов.

Сам Сурков свою відставку не коментує. А прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков на запитання журналістів відповів: в Кремлі кадрові рішення не анонсують.

ДИВІТЬСЯ ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ ДОНБАС.РЕАЛІЇ: