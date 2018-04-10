Сурков: на Росію чекає «100 років самотності»

Багаторічний помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков заявив, що його країна відмовилася від надії на інтеграцію з Заходом і занурюється в нову еру геополітичної ізоляції.

В опублікованій 9 квітня в журналі «Росія в глобальній політиці» статті «Самотність напівкровки» аналітик вказав, що «епічна подорож Росії на Захід» закінчилася, що означає кінець «численним безплідним спробам» стати частиною західної цивілізації «впродовж чотирьох століть».

Відносини між Москвою та Заходом нині перебувають на мінімальному рівні, який не спостерігався з часів холодної війни. Вони стрімко погіршилися з 2014 року, коли Росія анексувала український Крим, стала підтримувати сепаратистів на Донбасі. Захід також не сприймає підтримку Москвою режиму Асада в семирічній громадянській війні в Сирії та обурений роллю Росії в отруєнні в Британії екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки.

53-річний Сурков упродовж багатьох років був провідним стратегом адміністрації Путіна. Зараз він відповідає за український напрямок політики російської влади.