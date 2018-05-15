Сурков лише прикидався, коли вів переговори – Карпентер

«Не те, щоб Сурков мав повноваження робити поступки в переговорах з Волкером, тому я не певний, чи справді це багато означає для України», – так відреагував колишній високопосадовець Пентагону і дослідник Центру Байдена Майкл Карпентер на поширену в пресі заяву російської сторони про те, що переговори спецпредставника США з питань України Курта Волкера та радника Кремля Владислава Суркова – «на паузі».

«Сурков ніколи не мав повноважень вказувати ФСБ чи ГРУ, що їм робити на місці на Донбасі, тому він лише прикидався, коли вів переговори», – додав Карпентер.

Кореспондент каналу NPR у Москві привернув увагу до повідомлень заступника міністра закордонних справ Росії Григорія Карасіна про те, що контакти зі США стосовно України – «на паузі», включаючи переговори між Сурковим та спеціальним представником США Куртом Волкером.

Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати пресі чутки про те, що Сурков полишає свою посаду в Кремлі. Про це повідомляють російські ЗМІ.​