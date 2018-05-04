SurkovLeaks-3 викрив агентів впливу Кремля на Харківщині

Наприкінці травня світові будуть представлені нові докази гібридної війни Росії проти України. Британський Королівський об’єднаний інститут оборонних досліджень (RUSI) завершує вивчення зламаної хакерами пошти адміністрації президента Росії. Навіть анонс доповіді, який опублікувала газета The Times, став сенсацією. Учасниця дослідів Аля Шандра, головна редакторка Euromaidan Press, погодилася розказати Радіо Свобода більше.

Важливість майбутньої доповіді – саме у міжнародному розголосі та у тому, що викладені факти засвідчує своїм авторитетом RUSI. Фахівці інституту досліджують третю частину дампу пошти осіб, пов’язаних із помічником президента Росії Володимира Путіна, Владислава Суркова, відому під назвою SurkovLeaks-3.

Про ці матеріали, видобуті спільнотами хакерів «Український кіберальянс» та «КіберХунта», стало відомо у листопаді 2017 року (перший та другий масиви даних оприлюднені в жовтні та листопаді 2016 року). Дещо з них вже оприлюднювали журналісти, та багато важливих документів ще не отримало гідної оцінки широкого загалу.

Зокрема – свідоцтва зусиль, які Кремль докладав до дестабілізації ситуації у одному з ключових регіонів України, на Харківщині.

Зона особливих інтересів Росії

Третій транш пошти SurkovLeaks містив скриньки заступника Суркова – Інала Ардзінби ‒ та харківської комуністки Алли Александровської.



«Саме на Харків та Одесу Кремль спрямовував особливі зусилля в своїх спробах розколоти Україну. Якщо в Одесі ми бачили потужну експлуатацію теми 2 травня, розкрутку проекту «Порто-Франко», вуличні провокації, та – в області – намагання запустити сепаратистський проект «Народна рада Бессарабії», то в Харкові Сурков та його поплічники розкручували економічну тематику та намагалися просунути своїх кандидатів на місцевих виборах. Також Кремль через Александровську розкручував свій проект «м’якої федералізації України», – розповідає Аля Шандра, яка досліджувала листування.

Ці три напрямки на «Харківському фронті» були пов’язані між собою, і якби поплічники Кремля досягли успіху, тяжких наслідків зазнала би вся Україна. Економічна тематика – це мітинги проти «знищення промисловості через розрив зв’язків з Росією та зубожіння народу». «М’яка федералізація» – спроби посунути ідею «Особливого регіону «Слобожанщина» з широкою автономією для нібито залучення інвесторів. А ідею про розширення повноважень регіонів мали б висловлювати депутати місцевих рад.

Нагадаємо, що екс-депутата Верховної Ради Александровську СБУ заарештувала за підозрою у спробі підкупу депутатів міськради міста Південного у Харківській області у липні 2016 року. За повідомленням спецслужби, депутатам пропонували ухвалити звернення про федералізацію. Отже, хоча видобуте хакерами листування охоплює більш ранній період (з жовтня 2014 до листопада 2015)-го, ці матеріали можуть стати у нагоді слідству.



«Ціни за протести вражають»

«Кремль фінансував протести на харківських підприємствах, таких, як «Турбоатом» та «Електротяжмаш», використовуючи зв’язки в профспілковій спільноті, а також цілого ряду малих ГО, яким платили за проросійські вуличні протести. Причому ціни за ці протести та демонстрації вражають: середньостатистичний протест мав цінник 4 000 доларів, а деякі доходили до 19 000 доларів. Один із протестів біля «Турбоатома» був перехоплений поліцією: організатори обговорювали цей інцидент в пошті», – говорить Аля Шандра.

Мітинг, як повідомляв радник голови МВС Антон Геращенко, мав проходити під гаслами «Не дамо вбити флагман харківської промисловості», «Росія – головний замовник, важливо зберегти зв’язки». Збігаються і розцінки: Геращенко писав, що мітинг коштував близько 4 000 доларів.



Відповіддю на такі проплачені Росією «стихійні» протести повинен був би стати так званий «Особливий регіон розвитку «Слобожанщина». Пропагувати цю ідею як знана політична фігура мала саме екс-депутат від Компартії України Алла Александровська. Вона цим і займалася з літа до грудня 2015-го.

Як у Москві вигадали «Слобожанщину»

Фінальною крапкою у цій темі став зрив міжнародного форуму «За особливий регіон «Слобожанщина» у грудні 2015 року в Києві. Українські активісти заблокували приміщення, наполягаючи, що це підіймає голову сепаратизм.

Алла Александровська, яка назвалася співавтором проекту закону «Про особливий регіон розвитку «Слобожанщина», обвинувачення відкидала. Мовляв, законопроект вкладається у задекларований президентом Петром Порошенком процес децентралізації.

Та листування з SurkovLeaks-3 викрило справжнього замовника «особливого регіону». Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm оприлюднила документ з основними тезами проекту закону України «Про особливий регіон розвитку Слобожанщина», який на пошту Александровської (скринькою користувався також її син Олександр), надіслав для ознайомлення заступник Владислава Суркова Інал Ардзінба.

У подальшому Олександр Александровський надсилає Ардзінбі кошторис на проведення громадських заходів для просування регіону «Слобожанщина». Серед них – круглі столи, соціологічне дослідження, висвітлення теми у ЗМІ. Усе це – на майже 26 000 доларів.

Заходи зі схожими вимогами спеціального правового режиму та економічної автономії у грудні 2015 року проводилися, крім Харкова, у Запоріжжі та Дніпропетровську. В усіх випадках СБУ провела обшуки та викликала учасників на допити.

Агенти впливу Кремля лишаються депутатами

Листування Александровських з Іналом Ардзінбою містить свідчення, що Росія фінансувала частину виборчих кампаній на місцевих виборах 2015 року.

«Москва інвестувала у виборчу кампанію екс-комуністів під новоствореною партією «Нова держава», втручаючись в українські вибори», – каже дослідниця SurkovLeaks-3 Аля Шандра.

У згаданій публікації спільнота InformNapalm наводить документ з приводу кампанії «Нової держави», який Олександр Александровський надіслав Ардзінбі. У ньому окреслені заплановані результати партії та запрошується фінансування – близько 140 000 доларів.

Цей кремлівський проект зазнав на виборах нищівної поразки. «Завдання мінімум – подолати 5% бар’єр … та сформувати фракції в обласній, Харківській міській <раді> та <радах> міст обласного значення, а також у райрадах», – писав Александровський. У реальності ж по декілька представників «Нової держави» (від 1 до 5, але переважно 2–3) стали депутатами 12 міських і районних рад 43. Ані до Харківської міськради, ані до обласної вони не потрапили.

Тим не менш, ці 32 місцеві харківські депутати, кампанію яких фінансував Кремль, лишаються ймовірними агентами впливу Росії. Загалом по Україні, за даними сайту ЦВК, від «Нової держави» стали 158 депутатів. Очевидно, що їхні персони потребують підвищеної уваги спецслужб України, кажуть активісти.