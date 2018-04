Інформаційна війна. Facebook пішов у наступ на російських тролів

Четвертого квітня Facebook повідомив, що він видалив десятки сторінок, пов’язаних із російською «фабрикою тролів», яку у Сполучених Штатах звинувачують у впливі на результат президентських виборів 2016 року. А напередодні, 3 квітня, компанія оголосила про вилучення 70 облікових записів Facebook, 138 сторінок Facebook і 65 облікових записів Instagram. На видалених облікових записах та сторінках у Facebook було 1 мільйон користувачів і 500 тисяч на Instagram. При цьому 95 відсотків із них – російською мовою і належали вони користувачам у Росії, Україні та таких країнах, як Азербайджан та Узбекистан. Оглядачі зауважують, що це означає, що маніпуляції з цих акаунтів тривали ще близько двох роки після виборів.

Як повідомив Facebook, він видалив сторінки тому що Інтернет-дослідницьке агентство (IRA) збрехало про свою тотожність і про мету своєї роботи, коли воно створювало нові акаунти.

«Безпека – це не та проблема, яку можна вирішити раз і назавжди, – написав на своїй власній сторінці в мережі Facebook її творець і власник Марк Цукерберг.

«Такі організації, як IRA, є досвідченими порушниками, вони постійно вдосконалюються. Але ми також будемо поліпшуватися, щоб бути попереду, особливо, коли йдеться про такі питання, як захист чесності виборів», – зазначив Цукерберг.

Контент цих переважно російськомовних сторінок вміщував в основному розважальні пости, рекламу туристичних принад російських міст, або похвалу президенту Росії Володимиру Путіну. Як повідомив шеф відділу безпеки компанії Facebook, на рекламну в соціальних мережах Facebook та Instagram IRA витратило 167 тисяч доларів.

Мережа Facebook зазначила, що багато видалених статей та сторінок були опубліковані російським агентством Федеральних новин, відомим як FAN, який, як стверджується, пов'язаний з петербурзькою «фабрикою тролів», відому як Інтернет-дослідницьке агентство (IRA). І саме її, спеціальний розслідувач Роберт Мюллєр у лютому звинуватив у втручання в американські президентські вибори.

Керівник Федерального агентства новин Євген Зубарєв назвав рішення Facebook актом політичної цензури і оприлюднив звернення до російського керівництва із закликом відреагувати на це рішення.

Facebook протягом останніх тижнів став об'єктом різкої критики після того, як стало відомо, що інформація про 50 мільйонів користувачів виявилася в розпорядженні політичної консультативної фірми Cambridge Analytica.

Як зауважують автори статті, яку вміщує американських часопис The Washington Post, зізнання керівництва Facebook відбулося напередодні свідчення, які наступного тижня в Конгресі США має давати президент компанії Марк Цукерберг. Занепокоєння спостерігачів викликає неповоротка реакція мережі, адже зловмисники можуть поширювати шкідливі повідомлення тривалий час до того, як їх можуть викрити і знешкодити.

Російська проблема Facebook ніяк не вирішується. З мережі вичищено сотні акаунтів

Спостерігачі занепокоєні, що Facebook діє надто мляво

З посту Facebook, який посилається на 2015 рік, випливає, що деякі сторінки та облікові записи не потрапили під «чистку», що її Facebook провів восени 2017 року. Тоді під видалення підпали політично орієнтовані сторінки, написані англійською мовою, які явно видавали намір вплинути на результат президентських виборів у США, на цих сторінках розпалювалася міжнаціональна та міжрасова ворожнеча та створювалися лінії поділу в американському суспільстві. Facebook заявив, що ці нові акаунти були створені у 2016 році.

Як зауважує оглядач газети The Financial Times, вже з розмаху Кремлівської пропагандистської машини було зрозуміло, що її діяльність на Facebook не обмежується 470 фейковими акаунтами та сторінками, які було закрито у вересні 2017 року.

Кремль продовжує сіяти розбрат, поширювати дезінформацію та впливати на політичні дебати по всьому світу через такі платформи, як Facebook

Американський сенатор-демократ Марк Ворнер, який є віце-головою Комітету Сенату з розвідки, сказав у вівторок, що зізнання Facebook є «свідченням того, що Кремль продовжує сіяти розбрат, поширювати дезінформацію та впливати на політичні дебати по всьому світу через такі платформи, як Facebook».

«Протягом багатьох місяців я наполягав на тому, що Facebook повинен більш активно розслідувати та виявляти на своїй платформі фейкові акаунти, пов’язані з Росією», – додав американський законодавець.

Facebook на це відповів, що це була копітка робота, яка вимагала кількох місяців, і що вони продовжують працювати над цим і очікують, що вони виявлять нові акаунти, які вони також закриють. Також компанія обіцяє, що протягом кількох тижнів користувачі Facebook отримають інструмент, за допомогою якого вони зможуть з’ясувати, чи вони якось реагували на повідомлення, пов’язані з IRA.

У Британії публікують дослідження про інструменти кібер-війни Кремля

А тим часом у Британії газета The Times оприлюднила дослідження члена парламенту Боба Сілі та української журналістки Алі Шандри про методи кібер-війни Кремля.

Кремлівські плани підкорити Україну розкриті у трьох подачах матеріалів #SurkovLeaks. На першій сторінці сьогоднішньої @thetimes. Повний звіт у травні @IoWBobSeely & @AlyaShandra of @EuromaidanPress coming out in May

Британський експерт за допомогою української колеги проаналізував документи, які отримали українські хакери, котрі добралися до листування політичного радника Кремля Владислава Суркова.

Завдяки зусиллям Інформнапалму @informnapalm, #Russia's російська війна тепер стає перед очима цілого світу. Повний звіт з’явиться у травні.

Газета публікує прайс-лист послуг, які оплачував Кремль у політичній боротьбі. Наприклад, скинення місцевого уряду може коштує недорого – лише 181 тисячу доларів, кібер-атаки на опонентів від 100 до 5 тисяч доларів. Свої розцінки є на демонстрації, на місцеву пресу, на злам електронної пошти.

А найважливішим відкриттям для західного світу, на думку британського парламентаря, мало б бути те, що методи відпрацьовані на Україні, потім застосовуються і у західних країнах.

Кремль продовжує заявляти, що зміст емейлів – підробка, хоча західні експерти вже не раз підтверджували їхню автентичність.